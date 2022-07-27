COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

42罐純喫茶沒收到？外送員「堅持2步驟」　奧客結局糗了

▲有外送員遇到惡意騙餐的奧客，明明把42罐純喫茶送到指定地點並拍照，對方卻謊稱「沒收到」。（圖／網友授權提供）
▲有外送員遇到惡意騙餐的奧客，明明把42罐純喫茶送到指定地點並拍照，對方卻謊稱「沒收到」。（圖／網友授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 12:55:19

為了防止惡意騙餐的奧客，不少外送員都學會自保，替食物拍照存證才離開。對此，台中一名外送員就不幸遇到一位囂張奧客，明明訂了42罐純喫茶卻被反應說「沒收到餐點」，但他都有把照片拍起來，質疑對方是惡意騙餐並果斷報警，結果對方才馬上改口，療癒的結局獲得大家熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
25日一名外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》PO文，他接到一筆買42純喫茶的訂單，並依照客人需求放到指定的地點「放在門口籃子，門口有銀色轎車。」同時也拍下整整3大袋塞滿籃子的照片存證，怎料卻被對方謊稱「沒收到餐點」並向客服聯繫協助「取消訂單」。

▲有外送員遇到惡意騙餐的奧客，明明把42罐純喫茶送到指定地點並拍照，對方卻謊稱「沒收到」。（圖／網友授權提供）
▲外送員靠著照片存證，以及報警處理，才結束這場鬧劇，結局也讓同行們看了相當過癮。（圖／網友授權提供）
這讓原PO非常氣憤，明明自己早在10分鐘前就把餐點送到指定位置，也把當下經過和照片回報給公司，質疑是惡意騙餐，最終仍決定報警處理，結果等到警方到場後，對方才改口說有拿到餐點，也結束這場奧客鬧劇「惡意騙餐！這次踢到鐵板了齁」。

如此療癒的結局，也讓大家看了非常過癮，「太棒，我要向你學習，不然派單叫我按我就真的按已完成而已」、「貪這種小財，真是沒水準！」「整個舒服，就是給它們一個教訓」、「做的真好，我也學到了！而且騙餐的，又惡意取消，讓我們白忙一場還沒錢」、「結局真療癒！對付這種貪心鬼就是要叫警察來」。（編輯：詹鎰睿）

外送員見大火衝進屋！「抱女童2F跳下」　英勇畫面震撼網

外送員盜帳號被抓包！他一問「受害人關係」　全場落淚了

外送哥闖平交道！他見「最高罰緩」芭比Q了：全都在等他

客取餐掏「大疊千鈔」慢慢數！外送員曝真相：漏了就出事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.15%21.85%
2022-07-20-2022-08-01
您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀