42罐純喫茶沒收到？外送員「堅持2步驟」 奧客結局糗了
為了防止惡意騙餐的奧客，不少外送員都學會自保，替食物拍照存證才離開。對此，台中一名外送員就不幸遇到一位囂張奧客，明明訂了42罐純喫茶卻被反應說「沒收到餐點」，但他都有把照片拍起來，質疑對方是惡意騙餐並果斷報警，結果對方才馬上改口，療癒的結局獲得大家熱議。
25日一名外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》PO文，他接到一筆買42純喫茶的訂單，並依照客人需求放到指定的地點「放在門口籃子，門口有銀色轎車。」同時也拍下整整3大袋塞滿籃子的照片存證，怎料卻被對方謊稱「沒收到餐點」並向客服聯繫協助「取消訂單」。
這讓原PO非常氣憤，明明自己早在10分鐘前就把餐點送到指定位置，也把當下經過和照片回報給公司，質疑是惡意騙餐，最終仍決定報警處理，結果等到警方到場後，對方才改口說有拿到餐點，也結束這場奧客鬧劇「惡意騙餐！這次踢到鐵板了齁」。
如此療癒的結局，也讓大家看了非常過癮，「太棒，我要向你學習，不然派單叫我按我就真的按已完成而已」、「貪這種小財，真是沒水準！」「整個舒服，就是給它們一個教訓」、「做的真好，我也學到了！而且騙餐的，又惡意取消，讓我們白忙一場還沒錢」、「結局真療癒！對付這種貪心鬼就是要叫警察來」。（編輯：詹鎰睿）