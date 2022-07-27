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童年餐廳「懷舊機台」挖出！網一看哭暈：玩過都當阿姨了

▲近日網友分享一款過去在某些餐廳常出現的「某款機台」，貼文瞬間勾起眾人回憶，紛紛直呼「時代的眼淚」。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲近日網友分享一款過去在某些餐廳常出現的「某款機台」，貼文瞬間勾起眾人回憶，紛紛直呼「時代的眼淚」。（圖／翻攝自爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 13:31:38

許多玩具都是從小時候就陪伴著我們的好夥伴，不僅充實了童年，更留下不少難忘的回憶，近日網友就分享一款過去在某些餐廳常出現的「某款機台」，貼文瞬間勾起眾人回憶，紛紛湧入留言區直呼「時代的眼淚」、「玩過的都當阿姨了」、「童年必玩啊」。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，簡單寫道「玩過這個的人應該都當阿公阿嬤了」，並曬出一張照片，圖中是一個內部有轉盤的機台，側邊印有「金牛座」、「牡羊座」等星座的圖示和標注，下方還有拉柄可以啟動機關的「星座占卜投幣機」

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲星座占卜投幣機側邊印有「金牛座」、「牡羊座」等星座的圖示和標注，下方還有拉柄可以啟動機關。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我弟9歲，他也在幾年前玩過」、「很久以前西門町的簡餐店好多」、「國中時玩這個星座的運勢很準欸」、「沒有唷！ 我才當媽13年而已唷」、「這個我國中有看過，沒有花錢玩」、「吃了我很多錢，就為了換裡面的詩籤」、「民國84年時，我高中同學他們家做進口商，就有賣過這個」。

事實上，這台「星座占卜投幣機」源自於日本的咖啡廳，後續流行到台灣，一些飲料店、餐廳也陸續引進，機身上有著對應著12星座的投幣孔，投入指定金額後按下按鈕，就會從機內滾出1張籤詩，雖然詩籤紙要常常補充，但也成為網路上為流行時，查詢星座運勢方法，為店家帶來一些收入；不過隨著科技演進，機台也漸漸停產，走入歷史，現在已很少見。（編輯：張志浩）

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