飲料掛「超吸睛公告」對決超商！眾一看全笑了：有夠划算
超商林立是台灣街上常見的景象，不僅提供各式生活服務外，店內也販售多樣化的食品，都是三餐或點心的熱門選擇，幾乎成為每天必光顧的地方，而一名網友則分享，近日看見某商家在飲料商品架上掛出公告，內容甚至直接點名超商，頗有對決的意味，不過實際內容卻引起熱議。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他近日在某店家發現運動飲料的商品下方，貼著大大的「1元」公告，細看後才發現，上方寫著「本商品售價較連鎖超商便宜1元」，讓原PO當下感到好氣又好笑，於是拍照上傳並調侃寫道「突然讓我的購買慾望大增了呢！」
貼文在社團內掀起關注，網友紛紛回應「差好多喔！真的耶」、「這優惠我快笑死，也太吸引人了吧，老闆懂賺喔」、「省一塊就是賺一塊，買了吧」、「我們看起來像缺1元的人嗎？沒錯我就是」、「買個100罐省100塊耶」、「便宜1元可以拿來買袋子，真划算」、「這是認真的嗎？正面對決超商哈哈」。
不過，也有內行網友推測店家這樣公告的原因，「這好像是高速公路休息站才比較容易看到」、「最近經過一個休息站裡，也有看到這樣的標示」、「休息站的超商都這樣」、「應該是國道休息站吧？因為很久以前，國道休息站的價格都被說太高，所以後來都特別標注」、「應該是休息站才會這樣，一直被說太貴的關係」。（編輯：張志浩）