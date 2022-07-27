真人萬磁王！他「頭吸10瓶罐」創紀錄 超能力當獨特事業
莫非真的有萬磁王真人版？許多民眾都有看過電影《X戰警》，裡面有一名變種人「萬磁王」因為擁有控制金屬以及磁場的能力，成為強大的超能力者。而美國也有一名男子有異常的「吸引力」，他以「頭吸10個瓶罐」打破金氏世界紀錄，而且還因此獲得獨特的事業！
根據外媒報導，這名叫做傑米Jamie Keeton的男子來自美國威斯康辛州，年幼時就擁有這種奇特的超能力，原先他並未多加注意，直到某一天他剃光頭後去看棒球比賽，因為情緒太激動，把頭上的汗水擦乾後，就隨手抓了一瓶汽水放在頭上冰鎮冷靜，說時遲，那時快，這時一名球員轟出一支全壘打，他一激動不小心將扶著瓶子的手放開，但這時他驚覺，汽水瓶並沒有被拋出去，而是黏在他的後腦勺上！
傑米曾經向醫師諮詢，也做過許多檢查，而醫生則表示人體皮膚會吸收少量的氧氣以維持表皮細胞正常運作，不過傑米的皮膚卻能吸收比別人高出23%的氧氣比，因此讓他的身上發生某種程度的「磁鐵效用」。而傑米曾經在2016年以頭上吸住8個瓶罐不動5秒創下世界紀錄，雖然在2019年被一名日本男子以9罐打破紀錄，不過日前傑米又再度以吸住10個瓶罐，重新奪回金氏世界紀錄的保持人，更厲害的是，傑米不僅能吸金屬空瓶，甚至連玻璃罐以及塑膠瓶他都可以吸！
有趣的是，傑米發現自己的被賦予的才能之後，決定「擴大服務」將瓶子吸在頭上倒飲料給人們，傑米因此認識了許多名人，也參加行銷公司的活動，每周末因此可以獲得1到2萬美元（約新台幣29萬9千元～59萬8千元）不等的出場活動費用，而且還有許多知名人士跑來向他要求合照呢！來看看傑米的影片吧！（編輯：陳珮瑜）