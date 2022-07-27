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檢舉賄選拿獎金　花蓮移民署向新住民宣導

▲花蓮移民署呼籲新住民家庭大家一同擔任民主的守門員。（圖／移民署花蓮縣服務站）
▲花蓮移民署呼籲新住民家庭大家一同擔任民主的守門員。（圖／移民署花蓮縣服務站）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-27 17:56:21

九合一選舉將在年底舉行，為避免新住民首投族因對台灣法令不熟悉而誤涉賄選陷阱，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站及專勤隊利用27日新住民家庭教育暨法令宣導課程的機會，邀請花蓮地檢署一同進行反賄選宣導，呼籲新住民家庭大家一同擔任民主的守門員，聯手共同防制賄選，如有確切賄選情事，應勇於檢舉，最高可拿到獎金新台幣1,000萬元。

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新住民來台後忙於工作及家庭，花蓮縣服務站特地於今日課程中邀請果窩工作室施老師分享「廢物不廢」的生活小巧思，鼓勵新住民善用家中回收物品，循環再利用。現代人生活節奏緊湊，注重休閒生活，露營、野餐風潮日漸盛行，老師帶領大家利用自家棄置的木板、磁磚製作戶外活動可使用的托盤。正值暑假期間，新住民家庭可以帶著家人走出戶外，除讓孩子親近大自然，也能凝聚家人情感。而帶孩子接觸大自然的同時，帶入環境保護的觀念，從學著自備用品、減少一次即丟的物品；活動結束將產生的垃圾清理帶走，都是從事戶外活動在吃喝玩樂以外，更具意義的方式。

接著，花蓮地檢署觀護人蔣健保於課程中告訴新住民朋友，賄選是一種犯罪行為，如候選人或其助選員，對有選舉權之人約定特定投票行為，給予金錢或物品，或招待旅遊等，不管是選後「補賄」或是選前「期賄」，都屬賄選行為。而賄選的主要型態有買票、賣票或搓圓仔湯等，提醒新住民勿陷賄選陷阱。而檢舉賄選更是大家的責任，若具名檢舉，協助檢調機關查獲「賄選」犯行，即可獲得獎金，如檢舉村里長、鄉鎮市民代表、樁腳等賄選案，每案可發50萬元獎金。其中檢舉直轄市長、正副議長候選人賄選，每案最高可獲1,000萬元獎金呢！蔣觀護人也特別強調，地檢署會嚴密保護檢舉人身分，採「化名」方式，請新住民朋友不用害怕，一起守護台灣民主。

花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，新住民來台4年餘取得身分證並擁有投票權，實屬不易，希望新住民都能行使公民權，參與台灣民主政治，踴躍投票。而杜絕賄選是每位選民必須承擔的公民社會責任，今特別與花蓮地檢署合作宣導「檢舉賄選、人人有責」的反賄選觀念，呼籲新住民朋友務必珍惜手中寶貴的一票，遇疑似賄選違法行為，踴躍向服務站、專勤隊檢舉（聯繫電話：03-8329700、03-8223363）或撥打0800-024-099電話，豐厚的檢舉獎金等著大家。民主的價值需要依賴你、我共同維護，期望新住民能齊心一同擔任民主的守門員，共同打造幸福美好的家園。

▲花蓮移民署特別與花蓮地檢署合作宣導「檢舉賄選、人人有責」的反賄選觀念。（圖／移民署花蓮縣服務站）
▲花蓮移民署特別與花蓮地檢署合作宣導「檢舉賄選、人人有責」的反賄選觀念。（圖／移民署花蓮縣服務站）

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