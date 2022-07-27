檢舉賄選拿獎金　花蓮移民署向新住民宣導

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接著，花蓮地檢署觀護人蔣健保於課程中告訴新住民朋友，賄選是一種犯罪行為，如候選人或其助選員，對有選舉權之人約定特定投票行為，給予金錢或物品，或招待旅遊等，不管是選後「補賄」或是選前「期賄」，都屬賄選行為。而賄選的主要型態有買票、賣票或搓圓仔湯等，提醒新住民勿陷賄選陷阱。而檢舉賄選更是大家的責任，若具名檢舉，協助檢調機關查獲「賄選」犯行，即可獲得獎金，如檢舉村里長、鄉鎮市民代表、樁腳等賄選案，每案可發50萬元獎金。其中檢舉直轄市長、正副議長候選人賄選，每案最高可獲1,000萬元獎金呢！蔣觀護人也特別強調，地檢署會嚴密保護檢舉人身分，採「化名」方式，請新住民朋友不用害怕，一起守護台灣民主。
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，新住民來台4年餘取得身分證並擁有投票權，實屬不易，希望新住民都能行使公民權，參與台灣民主政治，踴躍投票。而杜絕賄選是每位選民必須承擔的公民社會責任，今特別與花蓮地檢署合作宣導「檢舉賄選、人人有責」的反賄選觀念，呼籲新住民朋友務必珍惜手中寶貴的一票，遇疑似賄選違法行為，踴躍向服務站、專勤隊檢舉（聯繫電話：03-8329700、03-8223363）或撥打0800-024-099電話，豐厚的檢舉獎金等著大家。民主的價值需要依賴你、我共同維護，期望新住民能齊心一同擔任民主的守門員，共同打造幸福美好的家園。