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12年前被瞧不起！成功後親戚狂套交情　老公1句回堵超爽

▲12年前被瞧不起，成功後竟被親戚狂套交情，老公1句回堵超爽。（示意圖／pixabay）
▲12年前被瞧不起，成功後竟被親戚狂套交情，老公1句回堵超爽。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 21:31:08

原PO於「匿名公社」發文，表示近期公公的二姐來家裡拜訪，大家都稱她一聲二姑姑，但平時兩家鮮少聯絡，事情能追溯到12年前，公公嗜賭成性，將長輩留下的土地拜光，所以包含二姑姑在內的多數親戚都不與原PO一家聯繫，只有少數幾位會向他們問好。

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而那些看不起原PO一家的近親中，以二姑姑全家的眼神最為露骨，甚至他們的兒子也會在原PO面前擺出高高在上的模樣，講話總是夾槍帶棒、酸言酸語。後續原PO與老公憑藉自身努力，研發出的料理在網路上打下一片天，將工作經營地有聲有色，這時二姑姑就突然現身，令原PO頗感不妙。

果然無事不登三寶殿，二姑姑表明想將自己的兒子送到原PO的廚房學習料理，聽到這個要求，原PO和老公默契十足地回答「不行！」，二姑姑質問為何不可，老公表示「連爸媽都不能進廚房，更何況是外人！」，接著二姑姑使出情緒勒索，認為他們狗眼看人低，但原PO老公直接回擊「我們家落破的時候，你們看到我們就像看到鬼，連你兒子也看不起我們！現在呢？風水輪流轉要嘛！」

▲一名女網友在廚房裝了新的水龍頭，熱水器竟然無法供應熱水，引起網友討論。（示意圖／取自pixabay）
▲二姑姑希望能讓她的兒子進入原PO的廚房學技術。（示意圖／pixabay）
原PO最後表示可以撥貨給二姑姑兒子賣，但對於進廚房學技術的要求，他們嚴正拒絕。網友回覆「親兄弟都明算帳了，何況姻親又對你們不好的人，有些人真的想得很美」、「不要臉天下無敵！你老公很棒態度堅硬」、「千萬別心軟給他進來！」、「連貨批給他兒子都要賣貴一點，拜託了」。 （編輯：李惠婷） 

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