大吉大利！下半年「好運星座排行」曝　第一名貴人運極強

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2022下半年，巨蟹座的企圖心特別強，心中有許多動力推著你向前行，不管是事業、學業、生活，或是愛情、未來，你都渴望能展現自我；加上下半年土星在你的第八宮停駐，為你在事業、財運上帶來許多新機會，而靈活的你也能精准把握每次的挑戰與良機，不只能順利完成，更能享受上天獎賞你的好運與成果。下半年你會有很多新的想法，只要緊握良機、認真執行，成功對你而言是非常容易的。
第三名、射手座
下半年射手座的愛情很快就能穩定下來，幸福就要降臨。幸運之星「木星」正在你的愛情宮，這為你帶來穩定甜蜜的愛情能量，不管是單身、有伴者，你的愛情即將要修成正果。單身者將遇見一段溫柔長久的戀情，也許對方並非典型高富帥，但卻把整顆心都掏給你，且願意給你承諾，讓你享有滿滿的安全感。有伴者很快就能定下彼此，且木星進入「愛情宮」也代表有子女運，你倆的好孕氣很快就會降臨！
第二名、雙魚座
下半年雙魚的財運如果稱第二，那很難有星座可以稱第一了，因為你的財帛宮、有同時象徵幸運、財富的「木星」閃耀，你的正財、偏財運都極旺。事業上出現全新轉機，只要能好好把握，相信靈活懂變通的你，有望借此攀上事業巔峰；偏財也是喜上眉梢，各種兼差、副業、投資機會找上門，工作上也莫名獎金變多，還有貴人時不時的贈與，讓你輕鬆賺進滿滿錢財。而木星進駐財帛宮也代表你的新機會、資源變多，下半年可試著轉換跑道、學習新知識技能、或換個居住地，只要抓住了，機會就是你的了。
第一名、牡羊座
目前大吉星「木星」正在你的命宮逆行，只能說牡羊座目前正處在水深火熱之中！但是你的個性也很衝，天生不服命運擺弄，越是處在逆勢，你越有衝勁。所以下半年你的整體運都會明顯變好，不管是財運、事業、健康、愛情、甚至人際關係都得心應手；而對工作最在乎的你，事業將可更上一層樓，謀求事業、發展新職務者，也會有人適時的幫你推薦、或拉你一把。貴人運也非常強，讓你下半年猶如錦上添花。擺脫過去霉運，好運將緊緊跟隨著你。（編輯：李惠婷）
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