台灣AV男優海選冠軍是他！「面試影片」全場看呆：超級猛
台灣廣告兼AV導演圤智雨，日前舉辦「AVGO.TV第一屆男優海選」，並邀請女星李妍瑾、小哥哥艾理一起擔任評審，也公布冠軍「阿碩」的照片，不過也有網友對這個結果有質疑，對此，圤智雨又發了阿碩在海選時的畫面，精壯身材也讓他大讚「我跟小哥哥艾理都練不出這樣的漢草」。
AV導演圤智雨26日在臉書PO出阿碩當「人肉鋼管」的影片，只見他雙手舉高，2名身材火辣的比基尼辣妹圍著他搔首弄姿，不過也有不少網友質疑「有點矮哦」、「怎麼跟照片不一樣，感覺就像是鄰家的眼鏡小哥」。
對此，圤智雨昨（27）日也發出阿碩在海選的影片，只見他只穿一條緊身內褲，秀出自己精壯的肌肉，「爲什麼冠軍是冠軍？很多人問我爲什麼男優海選的冠軍會是一個衣服穿起來像宅男的學生，我的答案是，你看他脫衣後的這段影片，我跟小哥哥艾理都練不出這樣的漢草」。
不過除了阿碩以外，這段影片內還有另一名身材較豐腴的選手，也吸引不少人目光，「笑很大聲的是小哥哥艾理的聲音，我也笑瘋了，但是是憋住笑，然後我有點想培育旁邊的胖弟弟當男優」。
影片曝光後，超過2千名網友按讚，「很敢秀自己！就贏過很多人了」、「參賽者都很勇敢，比嘴上說要當男優的人強多了」、「我覺得敢參賽的都超猛的」、「果然人不可貌向，得冠軍是有理由的，放得開，身材又好」、「右邊感覺可以栽培」、「實至名歸」、「敢參加又出席，都尊重了啦」。（編輯：郭佩蓉）