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尪花43元網購60瓶飲料！妻傻眼「不能喝」　網卻讚：值得

▲中國一名人夫花了人民幣9.9元（約新台幣43元）網購了60瓶飲料，收到貨卻傻眼了。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲中國一名人夫花了人民幣9.9元（約新台幣43元）網購了60瓶飲料，收到貨卻傻眼了。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 10:15:46

網購真的要先看清楚再下單，以免買到與自己想像中不一樣的東西！中國一名人夫日前在網路上看到只要花人民幣9.9元（約新台幣43元）就可以買到60瓶汽水飲料，覺得非常划算因此趕緊下單，沒想到收到貨卻當場傻眼，網友一看卻狂讚：「很值得！」

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綜合陸媒報導，來自河南省許昌市的一名郭姓妻子在網路上分享一段影片，表示先生日前在網路看見飲料便宜販售，立刻花了人民幣9塊9高興地買了「60瓶汽水飲料」，沒想到收到貨時妻子一打開驚訝地問丈夫「你買的是啥？」，兩人這才發現這些飲料全都「不能喝」，因為丈夫買到的是「迷你飲料模型」，當下超級傻眼！

▲原PO分享先生網購60瓶飲料只花了9.9元人民幣，收到的卻是一堆迷你模型！（圖／抖音號198788387）
▲原PO分享先生網購60瓶飲料只花了9.9元人民幣，收到的卻是一堆迷你模型！（圖／抖音號198788387）
▲裡頭有各類飲料，包含雪碧、芬達、可樂及礦泉水等等。（圖／抖音號198788387）
▲裡頭有各類飲料，包含雪碧、芬達、可樂及礦泉水等等。（圖／抖音號198788387）
妻子感到好氣又好笑，便直接將這些迷你飲料擺在桌上逐一敘述先生買了雪碧、芬達、可樂及礦泉水等，她還忍不住將飲料和自己的拇指做比較吐槽：「這個水還沒有小拇指頭來得大咧」，當然也對先生沒看清楚就下單的烏龍行為，好好數落了一番。

▲原PO忍不住吐槽先生的烏龍事件，這些飲料不僅不能喝，而且還沒有自己的小姆指來的大。（圖／抖音號198788387）
▲原PO忍不住吐槽先生的烏龍事件，這些飲料不僅不能喝，而且還沒有自己的小姆指來的大。（圖／抖音號198788387）
網友看了影片後卻紛紛笑說：「這9.9花的值得，很好收藏品 !」、「坦白說我看了直覺得價錢頗合理的呀！都想上網購買了」、「哪裡買的，我要去買，太愛這種小瓶瓶了！」、「小的都是濃縮瓶，這要稀釋後才能喝」、「如果是小孩子的扮家家酒玩具，這可就是富可敵國了！」。（編輯：陳珮瑜）

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