尪花43元網購60瓶飲料！妻傻眼「不能喝」 網卻讚：值得
網購真的要先看清楚再下單，以免買到與自己想像中不一樣的東西！中國一名人夫日前在網路上看到只要花人民幣9.9元（約新台幣43元）就可以買到60瓶汽水飲料，覺得非常划算因此趕緊下單，沒想到收到貨卻當場傻眼，網友一看卻狂讚：「很值得！」
綜合陸媒報導，來自河南省許昌市的一名郭姓妻子在網路上分享一段影片，表示先生日前在網路看見飲料便宜販售，立刻花了人民幣9塊9高興地買了「60瓶汽水飲料」，沒想到收到貨時妻子一打開驚訝地問丈夫「你買的是啥？」，兩人這才發現這些飲料全都「不能喝」，因為丈夫買到的是「迷你飲料模型」，當下超級傻眼！
妻子感到好氣又好笑，便直接將這些迷你飲料擺在桌上逐一敘述先生買了雪碧、芬達、可樂及礦泉水等，她還忍不住將飲料和自己的拇指做比較吐槽：「這個水還沒有小拇指頭來得大咧」，當然也對先生沒看清楚就下單的烏龍行為，好好數落了一番。
網友看了影片後卻紛紛笑說：「這9.9花的值得，很好收藏品 !」、「坦白說我看了直覺得價錢頗合理的呀！都想上網購買了」、「哪裡買的，我要去買，太愛這種小瓶瓶了！」、「小的都是濃縮瓶，這要稀釋後才能喝」、「如果是小孩子的扮家家酒玩具，這可就是富可敵國了！」。（編輯：陳珮瑜）