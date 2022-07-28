網紅女友嫌「拍照技術爛」提分手！他怒噴：身材好心卻醜

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原PO說，每次拍照至少要拍100-200張，女友才能挑出一張滿意的，接著修完圖發IG，但長久下來也讓他感到很厭煩，不能好好玩或吃飯，但女友卻覺得理所當然，還一直嫌棄他拍照技術差，不斷拿其他「網美好姐妹」們的照片給他看，說她們的男友多會拍，甚至還會修圖，「反觀我就是又不會拍照也不會修圖」。
在上週日原PO終於爆炸了，他應女友要求，臨時開車去彰化卡娜赫拉觀光工廠拍照，女友不管他累不累或餓不餓，到了就直接開啟瘋狂拍照模式，光是入口就拍了快半小時，原PO當時餓了，但女友說「再拍一下」，「這個再一下超久，我敢說至少有20分鐘起跳」，等到好不容易要進去了，結果看到入口又想拍，「這個時候的我已經在爆炸邊緣了，但還是忍住想說再一下就好」。
豈料女友竟然說「不希望有人入鏡」，讓原PO很傻眼「拜託幾勒，假日欸！ 來來去去人那麼多，怎麼可能不入鏡」，一直堅持要原PO等到人變少再拍，「她很大聲喊『沒人了快點拍』，不得不說，台灣人真的很友善，聽到有人這樣喊，就都先停下來等我們拍照，本來想說拍個幾張差不多了，結果女友一直換pose叫我繼續拍」，但整個主要通道就這樣被她一人霸佔，所有人都在等，還有人小聲說「要多久」，也讓原PO超丟臉，「承受不住羞恥丟臉壓力，硬起來跟她說別拍了，沒想到她直接翻臉開噴，說我拍照技術那麼爛，拍這麼少張，萬一等等看都不能用怎麼辦」，他聽完也立刻爆炸了。
原PO當時突然領悟一個道理，「人不管再漂亮奶再大，只要心是醜陋的一樣無法長久」，正當他準備提分手時，女友竟然比他早提，「理由是我拍照技術太爛…然後我們就原地分手了？真是氣瘋我，她憑什麼比我先提分手？要也應該是我先提分手才對，是我先不要她的，這股氣到今天都還散不掉，我放不下這個怨念怎麼辦」？
貼文一出，網友全傻眼，「沒有那個公主命卻有公主病」、「第一次看到因為拍照技術被分手」、「如果是我，我真的會忍不了，有夠丟臉」、「我真的沒辦法跟這種人交往欸，你是勇者」、「確實拍得滿差的，不過就這樣分手也算是解脫，辛苦了兄弟」、「價值觀不合罷了，遲早會分」、「真的拍得不太好，不過還好也分手了，樓梯真的都沒人...太尷尬了」。（編輯：郭佩蓉）