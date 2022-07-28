超商無糖茶哪一瓶最強？全場指「4霸主」喝爆：爽扛1箱走
台灣超商在街道上林立，店內飲料口味五花八門，其中「無糖茶飲」是許多人的最愛，但近年來品牌越來越多樣，讓人不免選擇困難。對此，就有網友好奇詢問「大家去超商無糖茶都買什麼呢？」而引來內行狂推「4霸主」，激動大讚「喝不知道幾箱去了！」
原PO於PTT CVS板指出，中午經常到公司附近的超商，買便當和無糖茶當作午餐，文中他則列出愛喝的款式，包括每朝健康綠茶、日本生茶、十六茶等，「御茶園、茶裏王、原萃那些也都買過」，並於最後好奇詢問「大家去超商無糖茶都買什麼呢？」
問題一出，引起不少鄉民們留言，「唯一支持純喫茶無糖綠」、「便宜的，通常哪個有第二件六折就買」、「最近喜歡全家新的不知春」、「茶尋味還不錯」、「每朝紅好喝，比綠茶不澀好入口」。
其中多數人點名「原萃」和「御茶園」兩大經典品牌，「唯一支持綠色原萃」、「原萃深綠日式綠茶是我唯一喝得下的無糖綠」、「最愛的是御茶園四季春，味道真的很棒」、「最近超愛御茶園台灣金萱，好好喝」、「御茶園生茶配便當唯一推」。
另外，「生茶」和「十六茶」也有許多網友提及，直言「生茶很好喝，我都會買一箱放家裡」、「十六茶喝起來很順」、「生茶+十六茶，喝不知道幾箱去了」。（編輯：陳雅雲）