COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

超商無糖茶哪一瓶最強？全場指「4霸主」喝爆：爽扛1箱走

▲有網友好奇詢問「大家去超商無糖茶都買什麼呢？」而引來內行狂推「4霸主」，激動大讚「喝不知道幾箱去了！」（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲有網友好奇詢問「大家去超商無糖茶都買什麼呢？」而引來內行狂推「4霸主」，激動大讚「喝不知道幾箱去了！」（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 12:28:13

台灣超商在街道上林立，店內飲料口味五花八門，其中「無糖茶飲」是許多人的最愛，但近年來品牌越來越多樣，讓人不免選擇困難。對此，就有網友好奇詢問「大家去超商無糖茶都買什麼呢？」而引來內行狂推「4霸主」，激動大讚「喝不知道幾箱去了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT CVS板指出，中午經常到公司附近的超商，買便當和無糖茶當作午餐，文中他則列出愛喝的款式，包括每朝健康綠茶、日本生茶、十六茶等，「御茶園、茶裏王、原萃那些也都買過」，並於最後好奇詢問「大家去超商無糖茶都買什麼呢？」

▲超商飲料、7-11飲料示意圖。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲網友好奇詢問「大家去超商無糖茶都買什麼呢？」（示意圖／NOWnews攝影中心）
問題一出，引起不少鄉民們留言，「唯一支持純喫茶無糖綠」、「便宜的，通常哪個有第二件六折就買」、「最近喜歡全家新的不知春」、「茶尋味還不錯」、「每朝紅好喝，比綠茶不澀好入口」。

其中多數人點名「原萃」和「御茶園」兩大經典品牌，「唯一支持綠色原萃」、「原萃深綠日式綠茶是我唯一喝得下的無糖綠」、「最愛的是御茶園四季春，味道真的很棒」、「最近超愛御茶園台灣金萱，好好喝」、「御茶園生茶配便當唯一推」。

另外，「生茶」和「十六茶」也有許多網友提及，直言「生茶很好喝，我都會買一箱放家裡」、「十六茶喝起來很順」、「生茶+十六茶，喝不知道幾箱去了」。（編輯：陳雅雲）

《傳說對決》純喫茶被瘋搶！超商不忍了公告　店員也傻眼

超商半夜貼「1紙條」店員失蹤！他站門口愣住　客秒挺爆

超商冰品熱量排行公開！吃這支超過5顆方糖　第一名是它

超商結帳慢「罪魁禍首」抓到了？客排隊等半天：看他表演

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.53%22.47%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀