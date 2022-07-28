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台灣「在地1小吃」紅翻天！網卻搖頭狂嫌：當地人也不愛

▲有網友好奇問「有什麼著名小吃但你覺得超難吃的？」貼文曝光後，網友們紛紛留言點名大麵羹。（示意圖／取自photo AC）
▲有網友好奇問「有什麼著名小吃但你覺得超難吃的？」貼文曝光後，網友們紛紛留言點名大麵羹。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 13:41:12

台灣各地有許多知名小吃，每個都有不同的特色，也有各自的支持者，對此就有網友好奇問「有什麼著名小吃但你覺得超難吃的？」貼文曝光後，網友們紛紛留言點名大麵羹，崩潰直言：「大麵羹，沒辦法忍受他的口感」、「大麵羹連在台中都很冷門」。 

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該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「有什麼著名小吃但你覺得超難吃的？」為題，表示每次到夜市，家人就會問他要不要吃蚵仔煎，但他最討厭的就是裡頭放青江菜，咬起來還時不時有蚵仔的腥味，「同樣難吃的還有蚵嗲，澱粉＋油的食物，吃起來超級膩又不舒服」，這讓他好奇問大家：「有什麼著名小吃但你覺得超難吃的？有沒有卦？」 

▲一名在留學生表示台灣有5種小吃最讓人流連忘返。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲台灣各地有許多知名小吃，每個都有不同的特色，也有各自的支持者。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛留言點名，「鱔魚意麵，甜腥」、「直覺想到淡水阿給」、「棺材板，真的不知道在吃什麼」、「台南有名的蝦仁飯我也無法」、「蝦仁飯，超不懂」、「蚵仔煎真的不怎麼樣，蚵嗲比較好吃」、「棺材板，小時候吃過一次，真的是難吃到惡魔」、「棺材板真的永生難忘的難吃」、「碗粿、米糕都沒吃過很好吃的」。 

不過，最多人提及的小吃是大麵羹，「麻薏湯和大麵羹，不喜歡稠稠的就會不喜歡」、「麻薏湯和大麵羹，超難吃」、「大麵羹＋1，只有台中人覺得好吃」、「大麵羹完全不行」、「大麵羹台中人也覺得不好吃啊」、「大麵羹不好吃，我以為我剛好吃到不好吃的」、「大麵羹，沒辦法忍受他的口感」、「大麵羹連在台中都很冷門」、「大麵羹沒有之一」、「絕對大麵羹」、「麻薏跟大麵羹，我台中人」。（編輯：賴禹妡） 

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