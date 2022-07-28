10年相親失敗100次！34歲男苦笑曝主因　媽急壞：不挑了

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事實上，他從大學畢業開始就開始相親，花了10年的時間相親100次，甚至花上100萬人民幣去婚介所，最終都已失敗告終，也讓媽媽急壞勸他「是個女的就結婚吧，就行了，就不挑了」。
他也在節目中透露理想對象，希望另一半是位溫柔賢慧又善解人意的女性，還表示願意為了愛情辭去現在的工作；但當他被問到「為何相親一直沒成功呢？」他則回應「雖然自己也有一點因素，不過很大一部分都是女性比較苛刻、比較現實」。
他解釋，大部分女性在意男生身高，要求在175公分至180公分之間，不到170公分的他因此難被看上。他還分享和相親對象第一次約會時，對方提出「要看他房子」的要求，甚至還有女生直接問他薪資，但他一回答月薪數字，卻得到「我們不適合」的答案。
單身已久的他十分著急，坦言一個人的生活非常孤單，嚮往找到適合的另一半，且對著鏡頭喊話「如果我有了女朋友或老婆之後，我會承擔起男人的責任，忠誠專一，我會對她好，會百分之百為這個家庭付出。」
許男的故事曝光後，在大陸掀起熱烈討論，不少網友紛紛留言「稍微降低點標準，這條件不可能找不到的」、「通過相親去找另一半，那沒辦法首先看的就是物質」；但也有人認為「竟然不找自己原因，都怪別人」、「自己沒本事，怪女性現實」。（編輯：陳雅雲）