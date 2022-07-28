萊爾富悄開賣「寶可夢餅乾」 日出茶太驚見頭目寶可夢
寶可夢粉絲這個月荷包要破大洞了，繼全家獨賣寶可夢仙草奶凍、HOLA推出寶可夢家居品、麥當勞使出殺手鐧「皮卡丘置物盒」後，萊爾富也悄悄開賣寶可夢造型餅乾，且限定門市LINE群組才買得到，平均單盒不到150元，立刻吸引粉絲轉發討論。而全家熱賣的寶可夢仙草奶凍預計販售至8月9日，若售完便提前結束，還沒買到的消費者得加快動作。
眼尖的寶可夢粉絲發現，萊爾富昨（27）日起在門市LINE群組低調開賣「寶可夢造型餅乾」，皮卡丘、精靈球造型餅乾共有4款，除了鐵盒圖案不同，代表口味也不一樣，有兩款是奶酥口味，另外還有蔓越莓、花生口味，任選2盒298元、任四盒549元，平均單盒最低137元起，不過4款各限量800組，庫存量相當少。
手搖飲品牌日出茶太再與Pokémon GO跨界合作，8月1日起全台門市都將變成寶可補給站或道館，每日下午4點至5點還有頭目寶可夢快閃現身，8/1至8/7是「帕路奇亞」率先登場，8/18至8/24是 「蒼響／藏瑪然特」重磅接班。此外，8月期間若出示遊戲中「日出茶太寶可補給站或道館」畫面，可享全飲品9折優惠。
全家超商之前和黑丸嫩仙草合作，共同推出「寶可夢仙草奶凍」，共有皮卡丘、伊布2款，售價39元，立刻引發消費者搶購，開賣初期許多民眾一連跑了好幾間門市都買不到。不過隨著持續穩定供貨，近日門市貨架已開始能看到寶可夢仙草奶凍的蹤跡，雖預計販售到8月9日，但數量有限、售完為止。