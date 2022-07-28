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紐西蘭正妹衝台灣超商！曝「衝擊1幕」飆髒話：根本誇張

▲來自紐西蘭的Ella，近日分享第一次見到台灣超商的感想，坦言「根本無法想像回到紐西蘭的生活！」（圖／翻攝Stopkiddinstudio YouTube）
▲來自紐西蘭的Ella，近日分享第一次見到台灣超商的感想，坦言「根本無法想像回到紐西蘭的生活！」（圖／翻攝Stopkiddinstudio YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 15:59:14

台灣超商密集度高，便利商店內除了販賣多樣化的商品，還提供許多相當便利的服務，成為台灣人生活中不可或缺的一部分。對此，就有一位來自紐西蘭的Ella，分享第一次走進台灣超商感想是「根本誇張！」更坦言「根本無法想像回到紐西蘭的生活！」

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YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（27）日上傳一支影片，一位來自紐西蘭威靈頓的正妹Ella，分享紐西蘭有小型雜貨店，但除了少數特例以外，通堂都只經營到晚上9點多。而小孩通常下課都會去雜貨店買糖果或零食，上班族也會到那買些冰棒或肉餡餅，雖然功能並不多，但基本東西都沒少。

▲Ella分享在紐西蘭有小型雜貨店，但通常只經營到晚上9點多。（圖／翻攝Stopkiddinstudio YouTube）
▲Ella分享在紐西蘭有小型雜貨店，但通常只經營到晚上9點多。（圖／翻攝Stopkiddinstudio YouTube）
但Ella來到台灣後馬上改變想法，當她光顧台灣的便利商店，忍不住狂飆髒話，認為台灣便利商店服務相當齊全，從寄送或領取包裹到付帳單都有，還有許多微波食品，讓她開始思考「為什麼紐西蘭沒有這樣的超商？」

此外，Ella對於台灣超商數量也相當震驚，Ella分享，某次經過台北市民權西路捷運站，發現周邊有6間不同的超商，且每間的距離差距只有幾百公尺，當下她馬上決定拍下來給在老家的朋友看。

▲台灣超商相當便利的特點，讓她忍不住思考「為什麼紐西蘭沒有這樣的超商？」（圖／翻攝Stopkiddinstudio YouTube）
▲台灣超商相當便利的特點，讓她忍不住思考「為什麼紐西蘭沒有這樣的超商？」（圖／翻攝Stopkiddinstudio YouTube）
Ella大讚，台灣超商24小時營業，隨時隨地想去都可以，她說紐西蘭雖然也有24小時店面，但店數不多、距離遙遠，且如果在凌晨時能買到一罐洋芋片就要偷笑了，「怎麼可能會買到像台灣那種隨時可以吃的番薯或泡麵」，最後亦笑稱「我現在根本無法想像回到紐西蘭的生活，那個沒有台灣超商的生活，我會盡量在台灣享受這樣的便利節奏」。（編輯：陳雅雲）


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