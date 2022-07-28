公園遛「寵物球蟒」遭投訴！飼主無奈喊平等 2派網戰翻
寵物也要講求平等！一名女飼主抱怨，自己帶愛蛇到公園溜溜，並且選了一個少人的角落區，卻還是遭到民眾投訴，讓她氣憤控訴「遛狗遛貓就沒關係！同樣是寵物，應該平等」，貼文曝光後，兩派網友戰翻。原PO也特別強調「嬰兒爬行都比蟒蛇快了！」
根據一名女飼主於《爆廢公社》，自己養了一條球蟒，帶到少人走動的草落草地溜溜，卻還是遭到投訴跟勸導，讓她相當困惑，為何溜狗、溜貓就沒關係「同樣是寵物，應該平等」，文中也直言「說牽繩者請來示範怎麼繫」，最後原PO也在留言區回應，不牽繩會跑不見的質疑聲「球蟒受驚嚇只會縮成球狀，而不是逃離，嬰兒爬行都比蟒蛇快了」。
文章曝光後，一派人力挺原PO，「這隻我可以接受，太可愛了」、「蟒類都很可愛啊，而且沒有毒不是嗎」、「多的是狗沒牽繩亂跑的，各種無知的人類，不要因為是爬蟲類跟可愛哺乳類，就在那邊大小眼」、「動物無法替自己發聲，真的相對弱勢」、「一堆人說牽繩，請問蛇怎麼牽繩」。
但也有不少人認為，「雖然可愛但人家還是會怕」、「比起貓狗，怕蛇的還是大多數」、「因為有人會怕啊！對一部分的人來說先天上就會害怕，比起貓狗來說蛇給人的恐懼更深，這也怪不得別人吧」、「遛蛇～我真的不行」、「這個蛇類真的比較少人能接受在公園溜」、「不能牽繩就別帶出來遛吧， 第一個萬一蛇受驚嚇跑掉，速度可能很快，妳可能根本抓不回來」。（編輯：鍾怡婷）