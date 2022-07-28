過世前吞玉米粒「火化變爆米花」？釣出殯葬業者專業解答
生、老、病、死是每個人必經的歷程，但大多數人對死亡之意涵、過世後處理等相關議題不甚熟悉，有位日本推主發起一個話題，討論「若在臨死前吞下大量生玉米粒，火化時會發生什麼事情？」，引起熱議，一名殯儀館從業人員便從實務經驗中解答，幽默又實在的回覆獲得更多共鳴，大家紛紛提出自家親友過世時的感人回憶。
日本推主詢問「若在臨死前吞下大量生玉米粒，火化時會發生什麼事情？」，釣出一名殯葬業者專業回覆，他表示玉米粒並不會在火中變成爆米花，而會因為瞬間的大火燃成灰燼，但他也逗趣補充，民俗中有「供奉的東西在那個世界會變成一百倍」的說法，所以死者可能會背負著爆量的爆米花去往「那個世界」。
為避免冒犯不同信仰的民眾，殯葬業人員補充，「那個世界」於他是過世後要去之地方的概念，沒有推薦或否定特定宗教教義的意圖，表示「不管是爆米花、可樂、霜淇淋還是拉麵，都帶著喜歡的東西去吧！」
該殯葬業者對死亡的詮釋方式引起多名網友共鳴，也開始分享自身的故事「爺爺去世的時候，我想把他以前聽的收音機放進去，但被告知不行，所以我把它畫出來放進棺材！此外還有超多盒小鋼珠。不知道我爺爺是不是那個世界的百萬富翁」、「父親在我生日那天去世，所以殯儀館準備一個生日蛋糕放進棺材裡，我很高興我爸爸能在那個世界一起慶祝生日」、「如果我放2TB的USB，不知道在那個世界會不會變成200TB？」 （編輯：李惠婷）