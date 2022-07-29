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暑假輕爽神提案！跟著統一米粉暢遊全台再啖開胃料理

▲統一調合米粉攜手全台多間旅宿，搭配新鮮食材，融合出一道道消暑輕食。（圖／品牌提供）
▲統一調合米粉攜手全台多間旅宿，搭配新鮮食材，融合出一道道消暑輕食。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-29 11:00:00

台灣進入炎炎夏日，連日高溫難耐，一出門有如燒蕃薯，常常熱到口乾舌燥，食慾全消，每到此時，冰涼的飲食提案總會讓人眼睛為之一亮，讓封印的五臟廟重新開張，而隨著暑假到來，除了消暑美食，更有旅遊方案，統一調合米粉攜手全台多間旅宿，搭配新鮮食材，融合出一道道消暑輕食，讓你到了目的地也不怕熱出一身汗。

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說到米粉，許多人想到的不外乎是熱騰騰的米粉湯，這在冬季是暖胃福音，但到了炎熱夏季可是食慾殺手，但可別以為米粉就只有煮湯強，統一調合米粉近來不僅端出不一樣的清爽美味，更攜手全台8間旅宿包括宜蘭 雷院子、捷絲旅宜蘭礁溪館、台北捷絲旅台北西門館、魚礁十五號、南投勺光188、台南 天下南隅、高雄捷絲旅、台東門廷若室河堤左岸館，並推出10道涼夏開胃米粉料理，讓人看了口水直流！

▲統一調合米粉攜手宜蘭雷院子、捷絲旅宜蘭礁溪館、台北捷絲旅台北西門館等8間旅店，並推出10道涼夏開胃米粉料理。（圖／品牌提供）
▲統一調合米粉攜手宜蘭雷院子、捷絲旅宜蘭礁溪館、台北捷絲旅台北西門館等8間旅店，並推出10道涼夏開胃米粉料理。（圖／品牌提供）
8家旅宿、10道清爽米粉料理：

宜蘭
雷院子－南瓜拌米粉
捷絲旅宜蘭礁溪館－韭香雞絲米粉

台北
捷絲旅台北西門館－泰式青木瓜涼拌米粉
魚礁十五號－絲瓜米粉湯

南投
勺光188－香草時蔬肉燥拌米粉

台南
天下南隅－芋頭米粉、小卷米粉

高雄
捷絲旅站前館－經典金瓜炒米粉

台東
門廷若室河堤左岸館－初夏涼感金瓜拌米粉、菇菇鮮蔬炒米粉拌麵

▲統一調合米粉因應夏季酷暑推出輕食米粉季，結合旅、食雙概念，道道創意米粉料理，讓每趟旅途回憶，清爽回味！（圖／品牌提供）
▲統一調合米粉因應夏季酷暑推出輕食米粉季，結合旅、食雙概念，道道創意米粉料理，讓每趟旅途回憶，清爽回味！（圖／品牌提供）
事實上，統一研發團隊1971年開發出「統一麵」，並附加獨特肉燥風味油包，創造出第一款有調味包的速食麵，後來推出的「統一調合米粉」經典肉燥香+Q彈米粉，不僅做出市場區隔，更積極布局創新吃法，因應夏季酷暑推出輕食米粉季，結合旅、食雙概念，道道創意米粉料理，讓每趟旅途回憶，清爽回味！而除了有好吃好玩的旅宿以及爽口的米粉料理等你嚐鮮，還有精緻的文青風明信片貼紙套組，讓旅行畫下滿滿的美好句點。

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