AV男優選拔冠軍竟放棄！「原因」讓導演惋惜：其他人笑了
台灣廣告兼AV導演圤智雨，日前舉辦「AVGO.TV第一屆男優海選」，盛請女星李妍瑾、網紅小哥哥艾里擔任評審，最終冠軍由「阿碩」奪下，可今日傍晚圤智雨於臉書公布最新消息，是阿碩私訊說明自己將放棄拍攝機會，讓他大嘆：「真是可惜呀！」
圤智雨在26日PO出阿碩當「人肉鋼管」的影片，由兩位身材火辣的比基尼辣妹圍著搔首弄姿，當時人不少人質疑他「有點矮哦」。圤於27日加碼公開阿碩海選時的影片，力挺「爲什麼冠軍是冠軍？很多人問我爲什麼男優海選的冠軍會是一個衣服穿起來像宅男的學生，我的答案是，你看他脫衣後的這段影片，我跟小哥哥艾理都練不出這樣的漢草」。
今日傍晚圤智雨公布與阿碩的最新對話，阿碩於訊息中表示因家人、親戚給了一些壓力，決定婉拒這次的拍攝機會，朴大嘆「很遺憾的冠軍剛剛跟我說家人的反對所以放棄當男優，所以亞軍的饅頭變冠軍了」，「真是可惜呀」，但不會耽誤拍攝「今晚會跟片商討論新的季軍人選，明天公布」，「我是圤智雨，雖然冠軍放棄了，但其他人笑了」。
網友則在該則貼文下方回應「下次舉辦類似比賽, 應檢附全家同意書」、「真的很可惜，下次出完片再宣布冠亞軍。不然社會壓力真的很大…」、「很有禮貌！」、「很有喜感，我快笑死，真是可惜～」。 （編輯：李惠婷）