沒戴AirPods被妹子笑！男「1原因」堅持有線耳機：很怪嗎
現代科技日新月異，藍牙耳機近幾年越來越夯，其跳脫有線耳機以往纏線的缺點，就連手機大廠蘋果（Apple）近期也陸續推出多款AirPods，成為許多民眾使用手機時不可或缺的配件。不過，就有網友抱怨因沒戴AirPods而被女生嘲笑，隨即曝光「1原因」堅持戴有線耳機，而引起討論。
原PO於Dcard指出，前陣子搭火車時，因考慮車程許久就戴上有線耳機放鬆，但他發覺對面兩位女生看著他竊竊私語，「說怎有人不是戴airpods，害我只好假裝睡覺當作沒看到」，也讓他無奈表示「我以為這種事情不會發生在我身上，我是因為耳道問題，戴無線會一直掉下來，這年頭戴有線耳機真的很怪嗎==」。
抱怨文曝光後，隨即引起眾人爆共鳴，「奇怪的是取笑你的人吧==像我的耳朵也是不太能戴無線耳機的，耳罩的還好，為了求方便還是戴有線的」、「我也沒辦法戴耳塞式的耳機，所以我都戴耳罩式的」、「我的耳朵對耳機很挑，我朋友給過我幾個藍牙耳機，一個是耳塞式的不知道是耳塞的問題，還是耳機的問題每次帶一下下，耳機就會被擠出來」。
甚至有人點出有線耳機的優勢，大讚「真正猛的耳機還是有線的好嗎」、「無線有夠容易掉，本人已經掉了兩組的右邊耳機，現在已經換回有線耳機了」、「有線耳機掉了還可以拉回來很方便欸」、「有線耳機的音質才是王道好嗎？什麼無知的人」。
綜合網友看法，認為有線耳機也有高品質產品，且不像無線耳機可能會有弄丟的風險，加上部分人因耳道問題較不適合戴無線耳機。因此直至現今，有線耳機仍深受許多用戶的喜愛。（編輯：陳雅雲）