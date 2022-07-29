好市多櫻桃被大嬸搓揉！她霸氣制止 「下秒結局」更崩潰
美式賣場好市多（Costco）因為其商品大份量且CP值高，成為不少人購物補足物資的首選商場，而除了「熟食」外，商場內的「生鮮食品」也相當熱門，不過有網友日前卻發現，有兩位大嬸在挑選櫻桃時，不斷打開盒子，並用雙手搓揉，怎料她出面制止後，對方反應讓眾人更加崩潰。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前在商場選購盒裝櫻桃時，發現旁邊的兩位大嬸「一邊聊天，一邊打開櫻桃盒子，拿出一把櫻桃捧在左手，再用右手，一顆顆搓揉測試硬度」，這樣的動作持續一段時間後，原PO決定上前阻止這種「在傳統市場邊逛邊摸水果的壞習慣」。
原PO走向兩位大嬸說道「手不要這樣摸水果，這是大家要買的食物欸！」而對方聽聞後明顯嚇了一跳，回應「喔！對吼！」並不斷道歉，不過更傻眼的是，原PO起初以為兩人至少會把摸過的櫻桃帶走，不過她們卻是把櫻桃都放回盒子後，就立刻走人，根本沒有購買的意圖，讓原PO傻眼直呼「突然覺得白櫻桃好髒，賣場水果一定要徹底清洗再吃」。
貼文曝光引起熱議，網友紛紛回應「台灣的消費者，很多真的讓人很無言」、「覺得水果區要派人看守，避免這種行為才好」、「什麼東西都抓抓捏捏的，不但髒，而且她們把好的都挑走了，留下整盒瑕疵品給哪個倒楣鬼啊」、「傻眼！也常看到打開奇異果，在那邊捏在那邊摸跟換」、「超討厭，就是賣一份一份的啊，不然盒子假的喔」。（編輯：張志浩）