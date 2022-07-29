剉冰45元「塞滿8樣料」！內行抖佛心地點：一個人吃不完
天氣炎熱，許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，包括剉冰、飲料、冰棒等，而隨著物價上升，許多商品單價也讓人無法接受，不過近日有網友分享只要「45元」就能大飽口福的剉冰，加滿8種料的餐點，令眾人看了食指大動。
該網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示「當我把料吃完的時候...才想起我是在吃冰？這樣快滿出來的8種料剉冰多少錢？竟然才45塊錢！挑戰全台最便宜了！」只見附圖中，原PO的剉冰碗中裝滿紅豆、椰果、珍珠，甚至還有芒果的配料，整個碗被塞滿，彷彿隨時會崩塌；原PO也驚呼「南部物價雖然比較便宜些...但這太誇張了！」
貼文一出，網友紛紛回應「便宜，再買個10元清冰加下去，兩個人可以吃很飽」、「北部吃租金這樣150跑不掉」、「這樣45元，店家賺什麼」、「這種價格這麽多料絕對絕對不可能在台」、「很多清冰淋黑糖膏就要45了」、「我看你自己就是老闆吧」。
此外，也有網友依原PO的貼文和照片，成功推敲出，該冰店位於台南新營，店名為「月港小鎮」，Googie評分目前高達4.8分，有老饕也在留言區大讚，「明天剛好要去立馬來去吃」、「這家店很好找，真的超推」、「這家真的讚，那個加料量，一個人可能吃不完」。（編輯：張志浩）