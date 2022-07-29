MIRROR演唱意外！舞者傳腦出血、頸椎爆裂 恐永久癱瘓
男子團體MIRROR近日在紅館舉辦演唱會，但昨（28）日晚間竟出現恐怖意外，2名舞者被從高處跌落的大螢幕擊中，其中李啟言（阿Mo）傷勢較嚴重，而據香港媒體消息指出，李啟言有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折情況，嚴重恐導致頸部以下癱瘓，要面對漫長的康復之路。
據港媒「香港01」報導指出，李啟言送院時雖可以自主呼吸及與醫生溝通，但手腳不能活動，頭部及頸部均受傷，檢查發現除了腦出血外，也壓傷第四節頸椎，導致「頸椎爆裂骨折」，脊髓神經線受損，恐怕導致身體癱瘓，需要進行手術修補，雖然手術今早已完成，但仍需等待脊髓神經線復原，才能評估對日後身體機能的影響。
據了解，第四節頸椎會影響手腳的活動，若脊髓神經線斷裂受損嚴重，且未能順利復完，最嚴重情況不但下半身癱瘓，連手部活動亦可能喪失，傷患除了要等待神經線復原，傷者也都要面對漫長的康復之路。
而演唱會主辦方MakerVille行政總裁魯庭暉也在事故發生後，第一時間趕往醫院了解，昨晚召開記者會對外說明並且道歉，強調會幫助傷者及其家屬，此外也有網友在社交媒體貼文提到，李啟言在加拿大的父母，也將儘速前往香港探望兒子。（編輯：張志浩）