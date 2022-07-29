MIRROR舞者重傷！曾喊：想做到最好 熱舞影片挖出帥暈
香港人氣男子團體「MIRROR」近日在紅磡體育館舉辦演唱會，昨（28）日晚間卻發生恐怖意外，2名舞者被從高處跌落的大螢幕擊中，隨即送醫救助。據港媒報導，被砸中頭部的傷者為27歲舞者李啟言（阿Mo），他在事件發生前幾天，還曾貼出帥氣舞姿的影片，吸引不少粉絲關注，如今意外傳出後，讓許多網友紛紛湧入李啟言IG留言打氣。
綜合港媒報導，MIRROR成員Anson Lo、Edan正在表演雙人歌曲時，在舞台中央與舞者們熱舞，怎料，懸掛在天花板的大螢幕突然掉下，底下舞者根本來不及反應，就直接慘遭砸頭，螢幕倒下來後又壓倒另一位舞者，全場觀眾放聲尖叫。
據了解，被砸中頭部的舞者是李啟言（阿Mo），與MIRROR成員一樣都是從選秀節目出身，和團員間的感情相當好，甚至曾在MIRROR幾支MV中現身，如今卻在演唱會上發生意外，MIRROR成員Edan一度在Instagram發出全黑圖，心情似乎大受影響，不過隨後動態也被刪除。李啟言女友則是26歲女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴），So Ching在接獲消息後馬上奔往醫院；而第二位被螢幕壓倒在地上的則是名為張梓峯的舞者，目前傷勢較輕。
據港媒《香港01》報導，李啟言送院時雖能自主呼吸和與醫生溝通，但手腳不能活動，頭部及頸部均受傷，檢查發現除了腦出血外，也壓傷第四節頸椎，導致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，恐怕導致身體癱瘓，需要進行手術修補，雖然手術今早已完成，但仍需等待脊髓神經線復原，才能評估對日後身體機能的影響。
意外發生前幾天，李啟言曾在IG上貼文表示，「Day1總算平安渡過了，感恩收到很多支持鼓勵關心的訊息，但未能一一回覆，最感動是晚上當只有Dancer在台面時，仍然感受到觀眾們的歡呼拍掌，真的給了我們很多力量，但沒辦法前段真的太想給力，後勁不繼了，明天開始專心做好表演，希望從頭到尾都能做到最好」。
甚至還曬出粉絲替他拍攝的演出影片，畫面中的李啟言身穿白色西裝，舞姿不僅帥氣又有自信，每個動作都相當到位。如今傳出意外後，也引來許多網友在底下留言，「請你一定要平安無事」、「早日康復，加油呀！」、「你要加油啊mo！撐住啊」；也有許多人湧入李啟言女友So Ching社群平台留言打氣；事實上，李啟言和So Ching交往多年，且時常在社群平台上放閃，小倆口間的甜蜜又可愛互動，深受許多粉絲喜愛。（編輯：陳雅雲）