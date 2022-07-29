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超商取貨店員「多問一句」有秘密！內行全講了：真的明顯

▲現在科技網路發達，不少人都會利用網購來購買東西，而通常都會利用超商取貨付款的服務，實在相當便民。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲現在科技網路發達，不少人都會利用網購來購買東西，而通常都會利用超商取貨付款的服務，實在相當便民。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 14:31:22

現在科技網路發達，不少人都會利用網購來購買東西，而通常都會利用超商取貨付款的服務，實在相當便民。而近日，就有網友分享自己去超商領貨的時候，結果意外發現店員因為誰刷了領貨包裹而有些爭執，沒想到其背後用意被其他店員揭開，引發廣大討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「最近去領貨的時候，有兩次看到店員因為刷條碼有點爭執，因為自己有在蝦皮賣東西，有時候會到超商寄貨，第一次是因為新來的店員好心幫我刷條碼，結果另一個店員一直問他這個貨刷了嗎在哪，為什麼不見？新店員就說他剛剛刷了拿去放了，明顯老鳥有點不開心」。

▲日翊物流爆發群聚，網路瘋傳別去某幾間超商領包裹，陳時中今（5）日回應，在台灣問題很小，住中國要特別注意。（圖／取自unsplash）
▲網友分享自己去超商領貨以及取貨時，看到資深店員罵年輕店員，引起討論。（圖／取自unsplash）
「 第二次是因為自己去領貨，年輕的店員看較資深再忙就先幫我用，結果資深的回來就一直兇他，還罵他白目，真的傻眼！沒有必要對人這麼兇吧！ 是因為有取貨交貨的業績嗎？為什麼店員要搶著寄貨交貨，還因為這樣罵人， 所有的超商店員都很辛苦，害店員被罵實在讓我很過意不去」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「我猜他想私藏優惠卷啦，太明顯了」、「店員路過，沒有業績喔，應該是想拿折抵券」、「沒有業績，但應該是因為有送7、11塊的活動券」、「有購物金活動的時候，很多店員都會故意問『要不要（取貨）收據』，啊平常明明都是直接給我喔！太明顯了」、「想要購物金啦！客人不要當然要自己爽賺起來啊」、「最近取貨有送優惠券，寄件只有交貨便有送優惠券」、「之前朋友做小7，光是一整天不要收據的客人就高達20個，一張7元就有140了元....」。

▲一般民眾到超商取件，多是順手將小白單丟掉，或是直接留在櫃台桌上，或請店員直接回收，白白浪費好康。（圖／記者黃韻文攝）
▲一般民眾到超商取件，多是順手將小白單丟掉，但其實超商常常都有活動折扣金，像是7元、11元都有。（示意圖／記者黃韻文攝）
而原來，由於不少超商都會推出所謂「小白單收據」贈送購物金的活動，有時候是7元、11元、9元的都有，民眾在活動期間內到超商領貨、寄貨時都會獲得，不過有些顧客習慣不拿收據，店員自然會幫忙回收，不用白不用，七元積少成多也是非常多，難怪資深店員搶著結帳，爭吵背後可能的原因被曝光，意外引發熱議。（編輯：張嘉哲）

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