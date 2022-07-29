超商取貨店員「多問一句」有秘密！內行全講了：真的明顯

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「 第二次是因為自己去領貨，年輕的店員看較資深再忙就先幫我用，結果資深的回來就一直兇他，還罵他白目，真的傻眼！沒有必要對人這麼兇吧！ 是因為有取貨交貨的業績嗎？為什麼店員要搶著寄貨交貨，還因為這樣罵人， 所有的超商店員都很辛苦，害店員被罵實在讓我很過意不去」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我猜他想私藏優惠卷啦，太明顯了」、「店員路過，沒有業績喔，應該是想拿折抵券」、「沒有業績，但應該是因為有送7、11塊的活動券」、「有購物金活動的時候，很多店員都會故意問『要不要（取貨）收據』，啊平常明明都是直接給我喔！太明顯了」、「想要購物金啦！客人不要當然要自己爽賺起來啊」、「最近取貨有送優惠券，寄件只有交貨便有送優惠券」、「之前朋友做小7，光是一整天不要收據的客人就高達20個，一張7元就有140了元....」。
而原來，由於不少超商都會推出所謂「小白單收據」贈送購物金的活動，有時候是7元、11元、9元的都有，民眾在活動期間內到超商領貨、寄貨時都會獲得，不過有些顧客習慣不拿收據，店員自然會幫忙回收，不用白不用，七元積少成多也是非常多，難怪資深店員搶著結帳，爭吵背後可能的原因被曝光，意外引發熱議。（編輯：張嘉哲）