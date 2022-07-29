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老闆同事都睡過超美職員！又1男淪陷　《復》辦公室摸摸

▲劇中，松本若菜、桐山漣辦公室擁抱。（圖／翻攝東京電視台）
▲劇中，松本若菜、桐山漣辦公室擁抱。（圖／翻攝東京電視台）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-29 15:31:572022-07-29 15:39:59

日劇《復讐的未亡人》集集狗血，女主角松本若菜為了替死去的丈夫報仇，改名就職丈夫公司當約聘員工，靠著高顏值迷惑男上司與老闆，繼在婚禮播出新娘出軌小王連結片害老闆命根子被綁成東坡肉後，她在最新一集中，發現桐山漣與老公的死有關聯，再使出「女性魅力」迷惑對方，方便自己查案。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲劇中，松本若菜為了查老公的死亡真相，靠近桐山漣。（圖／翻攝東京電視台）
▲劇中，松本若菜（右）為了查老公的死亡真相，靠近桐山漣。（圖／翻攝東京電視台）
松本若菜在第4集色誘老闆前川泰之，她被他帶去開房間後，刻意將刷卡明細寄給對方老婆，前川泰之太太氣到把老公的命根子「綁成東坡肉」，隨後失去理智狠切斷，畫面驚悚。

該劇本週播至第5集，雖然不敵前4集驚悚、狗血，但松本若菜得知老公生前最仰慕的同事桐山漣，與丈夫的死亡案件有關係，她在對方深夜加班時悄悄從後靠近，嚇到對方扭傷脖子，松本若菜伸手按摩致歉，並詢問他：「若我完成任務後消失，你會感到寂寞嗎？」豈料桐山漣回應：「我很害怕，我非常害怕失去妳。」松本若菜隨即抱住對方，深夜的辦公室瀰漫詭異又曖昧的氛圍。

下集預告中，松本若菜為了探口風，詢問桐山漣：「他（老公）為什麼會自殺？」結果桐山漣丟下一句：「他並不是自殺。」劇情白熱化，故事發展令觀眾期待。《復讐的未亡人》每週五可至KKTV收看。

▲劇中，松本若菜的高顏值，老闆到同事都為她著迷。（圖／翻攝東京電視台）
▲劇中，松本若菜的高顏值，老闆到同事都為她著迷。（圖／翻攝東京電視台）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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