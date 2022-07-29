籲請蔡總統絕對不能換人 毛嘉慶：唯一支持林智堅

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毛嘉慶表示，他很理性地希望蔡總統傾聽民意，林智堅在桃園已經人人稱讚，擁有「小智讚，有夠智讚」的稱號，對林而言，「沒有什麼是抄一本論文解決不了的事，如果有，就抄二本」，林智堅做到了常人所不能為的事，民進黨敢徵召他這位「抄跑美利堅」候選人，就是要給桃園進行智力兼道德底線測驗，必須進行到底，讓桃園人想想自己究竟欠民進黨多少。毛諷刺的說，「如果真的覺得欠黨太多，想讓鄭文燦連任第三屆，就要跟著黨走，市長民調唯一支持林智堅」。
桃園市長鄭文燦今日在青埔高鐵特區舉辦會展中心上樑典禮，由於適逢民俗月「鬼門開」，一般民間會刻意避開農曆七月辦開工動土等活動，因此該儀式也引起議論。毛嘉慶的宣傳車在五月十日曾於會展中心對面的「世界客家博覽會」動土典禮陳情時遭警方破窗、打傷毛與助理，這次毛又刻意挑蔡總統到中壢時陳抗，警方不敢大意擴大封鎖線，沒讓宣傳車接近上樑會場，毛只能用擴音器在周邊表達意見後離去。
毛嘉慶所屬的「桃園新選風」連線，上周六在桃園市府外懸掛看板，十個鐘頭後看板被下架一事引起輿論側目，目前由檢方偵辦是否有政治力介入。今天毛大動作向總統陳抗時，宣傳車旁也貼上等比例的帆布廣告「抄襲出包，竹科扛？論文出包，台大扛？市政出包，基層扛！桃園新選風關心基層公務員身心健康」等字樣相當醒目。毛嘉慶表示，他已經發起眾籌，希望能集資在中壢再掛回一樣內容的廣告，突破目前言論管控的社會氛圍。