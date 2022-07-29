搭朋友車「1地雷行為」超討厭？老司機也認了：很沒禮貌
在休假或閒暇時間，與朋友相約出遊是常見的事，不過當交通工具是汽車，而你又身為一名乘客時，你曾注意過哪些乘車禮儀呢？一名網友就分享，她的許多朋友在會合後，都會馬上開啟後車門，並坐在後座的位置，而非副駕駛座，讓她有些在意，貼文釣出不少老司機認同此觀點。
原PO在論壇PTT以「開車會在意朋友坐哪嗎？」為題發文，她表示，自己有些朋友一上車，就會立馬坐在駕駛座右後方的位置，「我都會委婉的提醒坐副駕比較好聊天啦，視野也比後座好很多」，且由於遇過太多次類似案例，原PO還透露，她都會「偷偷把副駕位子往後滑移，讓前座比後座大很多」。
對此原PO好奇詢問「各位的親友不懂乘車禮儀，會委婉提醒嗎？」不少網友認同表示「坐後面真的很瞎，把朋友當計程車司機」、「直接往後面做，確實有些不禮貌」、「國民基本禮儀的範圍」、「我會告知坐前面是禮貌，堅持不坐以後就不載」、「前面沒人，坐後面很尷尬耶」。
不過，也有其餘網友認為，「會坐副駕比較有禮貌，但如果開車的是非單身，就會問一下」、「每個人不一樣，都要先問，有些人副駕只給特定人坐」、「這每個人真的不一樣，最保險就是上車前先問一下」、「這個真的不一定每個人都知道，不過有出社會的應該要懂」。（編輯：張志浩）