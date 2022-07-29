「1家電」關不掉還爆炸！驚險過程曝 眾驚：這錢不能省
家電是提升生活品質的重要元素，品質優良的家電能帶給人們更便利、安全的體驗，不過一位女網友卻分享，近日她在使用完「某家電」時，卻發現它不僅關不掉，甚至繼續運轉，在手上「爆炸」，將自身經歷公開後，不少人紛紛表達同感，並直言「這錢不能省」。
原PO在Dcard發文表示，日前她一如往常的拿著吹風機將頭髮吹乾，怎料使用完將開關鈕推向Off時，機器竟然毫無反應，更危險的是，吹風機運轉速度越來越快，3秒後直接在手上爆炸，原PO當下立刻丟到地上，吹風機還在冒煙，導致整棟房子都充滿燒塑膠的臭味，手也被燻黑，不過頭髮及其餘部位均無大礙。
驚險過程曝光後，不少網友紛紛留言表示「我之前也是吹到一半吹風機在手上爆炸，我趕快丟出去然後再也不敢動」、「我也有過！一開始先有怪聲，後來也是冒黑煙跟有塑膠味超臭」、「我的吹風機也爆過一台，只能說這個家電的錢不能省」、「我曾經吹風機插頭一插下去，插座爆炸」。
此外，也有其餘網友提醒，「之前用貴貴的吹風機也是吹到噴火，主要是看看平常收納或使用上面有沒有什麼問題」、「覺得聲音或是哪裡怪怪就先別吹了，就檢查一下哪裡有疑慮，不然經歷過一次噴火，每次吹頭毛都會覺得很恐怖」、「有沒有可能是，最近天氣比較炎熱，加上吹風機又開熱風去吹，導致吹風機內部零件過熱造成的」。（編輯：張志浩）