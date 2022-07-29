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法國帥哥沉迷「身體改造」！想變外星人　未來規畫更極端

▲法國帥哥沉迷身體改造，夢想成為外星人，透露未來計畫會更驚人。（圖／Instagram：the_black_alien_project）
▲法國帥哥沉迷身體改造，夢想成為外星人，透露未來計畫會更驚人。（圖／Instagram：the_black_alien_project）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 20:50:22

洛佛雷多（Anthony Loffredo）對「改造身體」有著極度的迷戀，不僅在身上蓋滿黑色刺青，透過大大小小的手術改變五官原有的型態，更在頭、手指和手臂上加入填充物。為了讓自己的外在形象更接近夢想中的「黑色外星人」，他透露未來考慮要切除自己的一條小腿，並表示這個決定於他來說也相當不容易。

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據外媒報導，洛佛雷多現年34歲，為達到變身黑色外星人的夢想，已將自己的鼻子和右手的無名指和小指切除，舌頭割成兩半，額頭、上嘴唇、耳朵、左手無名指和小指、手臂都植入特色形狀的填充物，皮膚上則布滿黑色刺青，眼白也染成了黑色。

▲洛佛雷多夢想成為黑色外星人。（圖／Instagram：the_black_alien_project）
▲洛佛雷多夢想成為黑色外星人。（圖／Instagram：the_black_alien_project）
▲體內多處被植入填充物。（圖／Instagram：the_black_alien_project）
▲體內多處被植入填充物。（圖／Instagram：the_black_alien_project）
洛佛雷多於IG有將近130萬粉絲追蹤，他透漏目前身體改造的進度僅來到44%，還未達到理想中的模樣，並對「將科技融入身體」的改造手段頗有興趣，未來有將晶片植入體內的計畫，此外他還考慮要切除其中一條小腿，但也表示這對他來說也很煎熬，因為他將切除的小腿是完全健康的。

▲洛佛雷多從畫面左圖改造成如今右圖的模樣，雖外貌特別，但他說明自己內心跟普通人無異。（圖／Instagram：the_black_alien_project）
▲洛佛雷多從畫面左圖改造成如今右圖的模樣，雖外貌特別，但他說明自己內心跟普通人無異。（圖／Instagram：the_black_alien_project）
在媒體採訪時，洛佛雷多表示他其實心思與一般人無異，可日常中卻有許多人看到他就跑走，求職也有困難，見到他的外表就認定他是瘋子。他呼籲人們不該透過外表判斷一個人的內心，因為人永遠不知道別人行事的根本原因和思想，希冀眾人「應該用溝通去了解，而不是指責」，他強調自己雖然外表是外星人，但內心與常人一般，也想被當成普通人對待，擁有家庭、女友、工作和朋友。（編輯：李惠婷） 

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