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美女醫親教「床上運動」6大招　懶癌必收：沒藉口再耍廢

▲仰臥起坐不夠燃脂，多做核心運動更能緊實小腹。（圖／shutterstock）
▲仰臥起坐不夠燃脂，多做核心運動更能緊實小腹。（圖／shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-30 16:05:00

好日子診所廖桂敏醫師觀察，擺脫工作後，現代人躺在床上追劇、滑手機時間愈來愈長，但嘴裡依舊喊著沒時間做運動，其實只要花一點點時間做「床上運動」，不是色色的那種，是在床上也能鍛鍊核心的運動。高顏值的廖桂敏醫師一口氣分享6組，透過影片更能知道怎麼執行喔！

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第一個動作：深蹲，大腿及臀部肌肉群的訓練
雙腳站立與肩同寬，蹲下時臀部與膝蓋高度約略相同，膝蓋不要超過腳尖。

第二個動作：捲腹轉腰，腹直肌以及腹外斜肌訓練
躺平後，讓腹部力量往地板凹陷，不要使用脖子力量，左右輪流做，可以讓腰部線條更漂亮。

第三個動作：大腿內側肌群訓練
大腿內側肌群往內夾，核心連帶上肢往上跳，核心肌群以及心肺功能也能運動到。

第四個動作：大腿後側肌群訓練
利用臀部和大腿後側肌群往後抬，以及往內側核心收縮，來到達肌肉收縮的效果。

第五個動作：後上背肌群訓練
利用延展上肢跟擴胸夾脊的動作改善駝背情況。

第六個動作：腹部核心的穩定訓練
利用手腳往遠端伸展，以及向核心收縮，來鍛鍊腹部核心的穩定度。

▲好日子診所廖桂敏醫師，分享6招床上運動訓練，主要以腹部核心以及下肢為主。(圖／翻攝影片)
▲好日子診所廖桂敏醫師，分享6招床上運動訓練，主要以腹部核心以及下肢為主。(圖／翻攝影片)
廖桂敏醫師表示，這套床上運動訓練主要以腹部核心及下肢為主，平常想鍛鍊隨時都可以，但最好不要在睡前兩小時內，避免過度刺激交感神經影響睡眠，睡前適合舒緩及伸展類型的運動。她也提醒，床上運動訓練是因應居家空間不夠的族群，或是懶惰癌者，可以隨時在床上就動起來，如果可以選擇相對較硬的床板較好，或是在地板鋪個瑜伽墊會更適當。

部分動作則不建議在床上施行，像是仰臥起坐或是捲腹運動，廖桂敏醫師解釋，運動中，脊椎保持在中立的位置才能達到最好的訓練效果，床墊有一定的彈性，會與身體產生作用力與反作用力，增加了控制與協調的難度，且不小心時容易受傷。再者，某些危險性動作，比如負重、跳躍、移動的動作，以及腰部或其他身體部位有過損傷的人，都不適合在床上做訓練運動。

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