COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

北市動物園票價翻倍漲？他帶孩「4年玩40次」：還是便宜

▲台北市立動物園，今年傳出擬票價翻倍漲，60元漲到120元，遭到外界批評質疑。不過有家長反駁，就算漲了還是覺得很佛心、很便宜。（圖／木柵動物園提供）
▲台北市立動物園，今年傳出擬票價翻倍漲，60元漲到120元，遭到外界批評質疑。不過有家長反駁，就算漲了還是覺得很佛心、很便宜。（圖／木柵動物園提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 10:25:04

台北市立動物園（木柵動物園）於今年2月傳出擬將全票票價從60元調漲至120元，引起網友們討論關注，質疑太貴、不合理等等。對此，一位家長就以帶小孩至少4年去40次的經驗發文分享，直呼「簡直是CP值爆表」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在PTT八卦版上發文，「身為一個去過木柵動物園超過40次的父母！」他表示，帶小孩逛動物園正常都不會只有瞄一眼，而是要站在孩子旁邊幫忙介紹等等，「小孩站在那邊看著動物3分鐘以上，看動物在幹嘛」另外，他也強調，動物園園區實在大到很扯，待的時間至少2~6小時不等。

原PO以自身常走的路線為例，可愛動物區、午餐、搭遊園車上鳥園、台灣鳥類區、鶴區、秘境鸚鵡區、大象區等等，起碼3~4個小時跑不掉，更別說還有溫帶動物區、非洲動物區、台灣動物區、企鵝館等等，讓她直呼「真的要一次把動物園認真走完我自己覺得12小時都不夠，這樣豐富的內容一個大人只要$60，學齡前兒童還不收錢， 簡直是便宜到不像在台灣，縱使漲到$120我還是覺得夭壽便宜」。

▲原PO認為，動物園的CP值來說，就算調到120元還是太便宜。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園臉書）
▲原PO認為，動物園的CP值來說，就算門票調到120元還是太便宜。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園臉書）
再來針對其他網友質疑的停車場收費太貴，他則駁斥「對面停車場假日一小時$60，去個5小時停車費$300，結果門票只要$120（2大+2學齡前）， 漲完也才$240, 偉大的議員在那說這樣太貴？至少對於我這種有小孩的父母來說簡直是CP值爆表」。

不少人也認同原PO想法，「這是真父母樂園！好逛便宜小孩喜歡」、「推這篇」、「看看新加坡動物園的硬體設備，說實話去兒童新樂園花費都比動物園多」、「木柵動物園真的神便宜，去過私人動物園就知道又小又貴，120還是便宜」、「以前上課有動物園的課，真心覺得漲到200都可真的聽園長講過才知道內部心酸」。

據了解，台北市立動物園今年2月擬從全票票價60元漲到120元，遭到外界批評質疑。對此，教育部則表示，已請園方暫緩調整，會再收集外界各方意見參考。另外，有關超收質疑，動物園的每年歲入、歲出預算相比，均有高達4億以上資金缺口，但考量到動物園的公益性質，因此，由北市府另覓財源補足差額。（編輯：詹鎰睿）

夏天好熱！動物園老虎泡水消暑　「吐小舌頭」一臉超呆萌

板橋1家3口嗨衝動物園！門口「人超少」　真相尷尬笑翻眾

動物園分享「烏黑短假髮」照！網見本尊笑：怎麼是你啦？

夜間動物園開放了！暑假每週六延長至晚上9點：限時8周　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.42%23.58%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀