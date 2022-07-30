北市動物園票價翻倍漲？他帶孩「4年玩40次」：還是便宜

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原PO以自身常走的路線為例，可愛動物區、午餐、搭遊園車上鳥園、台灣鳥類區、鶴區、秘境鸚鵡區、大象區等等，起碼3~4個小時跑不掉，更別說還有溫帶動物區、非洲動物區、台灣動物區、企鵝館等等，讓她直呼「真的要一次把動物園認真走完我自己覺得12小時都不夠，這樣豐富的內容一個大人只要$60，學齡前兒童還不收錢， 簡直是便宜到不像在台灣，縱使漲到$120我還是覺得夭壽便宜」。
再來針對其他網友質疑的停車場收費太貴，他則駁斥「對面停車場假日一小時$60，去個5小時停車費$300，結果門票只要$120（2大+2學齡前）， 漲完也才$240, 偉大的議員在那說這樣太貴？至少對於我這種有小孩的父母來說簡直是CP值爆表」。
不少人也認同原PO想法，「這是真父母樂園！好逛便宜小孩喜歡」、「推這篇」、「看看新加坡動物園的硬體設備，說實話去兒童新樂園花費都比動物園多」、「木柵動物園真的神便宜，去過私人動物園就知道又小又貴，120還是便宜」、「以前上課有動物園的課，真心覺得漲到200都可真的聽園長講過才知道內部心酸」。
據了解，台北市立動物園今年2月擬從全票票價60元漲到120元，遭到外界批評質疑。對此，教育部則表示，已請園方暫緩調整，會再收集外界各方意見參考。另外，有關超收質疑，動物園的每年歲入、歲出預算相比，均有高達4億以上資金缺口，但考量到動物園的公益性質，因此，由北市府另覓財源補足差額。（編輯：詹鎰睿）