COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

PikaCream出道秒解散！公司致歉辦二創大賽　冠軍獎金曝

▲女團PikaCream日前出道5日突然解散，對此經紀公司迴聲娛樂終於打破沈默，發表正式聲明。（圖／翻攝自YouTube）
▲女團PikaCream日前出道5日突然解散，對此經紀公司迴聲娛樂終於打破沈默，發表正式聲明。（圖／翻攝自YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 10:29:362022-07-30 10:32:00

迴聲娛樂旗下女團「PikaCream」在22日出道，不過單曲《KEEP KEEP UP！》在MV釋出後卻飽受批評，26日晚間被發現相關粉專、MV皆遭到下架，對此沈默幾天的經紀公司在29日發出聲明，表示4位團員已全數退團，未來將重新進行相關規劃，甚至公布MV素材二創大賽，第一名獎金高達10萬，再度引爆話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
迴聲娛樂聲明文中表示，公司旗下製作女團「PikaCream」MV「Keep Keep Up」，「在發布後受到各界廣泛的批評與指教，經內部調查與檢討後，確實於審核過程中不夠嚴謹，未來將以更加審慎的態度，進行旗下內容之把關」；PikaCream4位團員小律Ritsu、牛牛Niu、134及FREYA也已全數退團。

▲（圖／翻攝自PikaCream臉書）
▲迴聲娛樂29日晚間，針對PikaCream近日風波發出聲明。（圖／翻攝自PikaCream臉書）
此外，PikaCream團體將「重新進行相關規劃」，並尋求更多業界專業人士意見，以更高標準符合大眾期望，並針對團長小律在此次風波中無端遭受不實言論騷擾感到抱歉。日前遭到影射有私德相關事件的三位成員牛牛、134及FREYA也都在個人臉書發文，針對八卦事件解釋道歉。

值得注意的是，先前消失的PikaCream臉書粉專昨日也重啟，除了發表退團聲明外，還祭出「換你Keep Keep Up！」活動，表示在和團員討論過後，決定開放創作者使用全曲音樂、伴奏及歌詞進行二創，投稿篩選後，前3名分別可獲得10萬、3萬、1萬的獎金，宣傳文案更寫下「放心，我們還有錢！」

▲（圖／翻攝自PikaCream臉書）
▲迴聲娛樂祭出「換你Keep Keep Up！」活動，表示在和PikaCream團員討論後，決定開放創作者使用全曲音樂、伴奏及歌詞進行二創。（圖／翻攝自PikaCream臉書）
峰迴路轉的操作引起熱議，有網友認為「化危機為轉機耶」、「開放二創，一整個大氣，加油」、「居然願意開放成素材使用，太厲害」；不過也有人不認同直言「好歹她們也算是自家的前員工吧...好狠」、「不管怎樣，身為公司最重要就是保護員工吧」。（編輯：張志浩）


最短命女團？Pika Cream出道遭砲轟　5天MV、粉專全消失

蔡瑞雪拍美照！路人1要求她傻眼　百萬YTR也嘆：一堆這種

台灣之光！正妹登山「攻頂K2」破世界紀錄：比聖母峰還陡

3人組正妹YouTuber誰最香？網公認冠軍「她們」：怎麼輸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.42%23.58%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀