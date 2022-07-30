PikaCream出道秒解散！公司致歉辦二創大賽 冠軍獎金曝
迴聲娛樂旗下女團「PikaCream」在22日出道，不過單曲《KEEP KEEP UP！》在MV釋出後卻飽受批評，26日晚間被發現相關粉專、MV皆遭到下架，對此沈默幾天的經紀公司在29日發出聲明，表示4位團員已全數退團，未來將重新進行相關規劃，甚至公布MV素材二創大賽，第一名獎金高達10萬，再度引爆話題。
迴聲娛樂聲明文中表示，公司旗下製作女團「PikaCream」MV「Keep Keep Up」，「在發布後受到各界廣泛的批評與指教，經內部調查與檢討後，確實於審核過程中不夠嚴謹，未來將以更加審慎的態度，進行旗下內容之把關」；PikaCream4位團員小律Ritsu、牛牛Niu、134及FREYA也已全數退團。
此外，PikaCream團體將「重新進行相關規劃」，並尋求更多業界專業人士意見，以更高標準符合大眾期望，並針對團長小律在此次風波中無端遭受不實言論騷擾感到抱歉。日前遭到影射有私德相關事件的三位成員牛牛、134及FREYA也都在個人臉書發文，針對八卦事件解釋道歉。
值得注意的是，先前消失的PikaCream臉書粉專昨日也重啟，除了發表退團聲明外，還祭出「換你Keep Keep Up！」活動，表示在和團員討論過後，決定開放創作者使用全曲音樂、伴奏及歌詞進行二創，投稿篩選後，前3名分別可獲得10萬、3萬、1萬的獎金，宣傳文案更寫下「放心，我們還有錢！」
峰迴路轉的操作引起熱議，有網友認為「化危機為轉機耶」、「開放二創，一整個大氣，加油」、「居然願意開放成素材使用，太厲害」；不過也有人不認同直言「好歹她們也算是自家的前員工吧...好狠」、「不管怎樣，身為公司最重要就是保護員工吧」。（編輯：張志浩）