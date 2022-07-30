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全國電子顏色換了！眾見招牌「神複製」笑翻：也治便祕嗎

▲有網友發現，全國電子竟然換成粉紅色招牌，夜晚隨著燈光更是明顯，「我以為是寶雅…」。（圖／路上觀察學院）
▲有網友發現，全國電子竟然換成粉紅色招牌，夜晚隨著燈光更是明顯，「我以為是寶雅…」。（圖／路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 11:04:40

台灣知名3C電子產品專賣店「全國電子」，不僅廣告台詞「揪感心」而聞名，更以紅黃色的招牌讓人印象深刻。怎料，業者近日通通換顏色，把整體主視覺一次改成夢幻的粉紅色，結果卻被大家誤會，紛紛笑說「還以為走錯店了」、「怎麼多開一家寶雅啊！」。

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臉書社團「路上觀察學院」，一名網友PO出照片分享「全國電子什麼時候改顏色的啦！」可以看到遠處一間明亮的粉紅色店面，招牌上面竟然寫著全國電子，這和另一間同樣主視覺為粉紅色連鎖生活百貨「寶雅」撞色，難怪會讓他不禁直呼「我以為是寶雅…」。

▲全國電子換成粉紅色招牌，讓大家誤會成寶雅。（圖／全國電子臉書）
▲全國電子換成粉紅色招牌，讓大家誤會成寶雅。（圖／全國電子臉書）
網友紛紛笑翻「這樣才會進去上廁所啊」、「國寶雅，揪鬧內」、「這個全國電子很寶雅」、「腦海浮現乘客要駕駛回頭去寶雅買東西，結果迴轉回去看到是全國電子」、「3歲半女兒看到這張立刻喊：寶雅」、「全國電子寶雅化」、「不知道走進去是不是也可以治便秘」、「我們這寶雅跟全國開在隔壁～更像了」。

事實上，全國電子臉書早在5月18日發文解釋，「新門市招牌已經換成新色，新門市很大很漂亮」，同時也強調目前也有販賣生活用品，似乎不再侷限於只賣電子產品，意圖打破舊有的市場定位。值得一提的是，小編也提到「正確slogan名稱是揪感心，不是揪甘心」。（編輯：詹鎰睿）

▲原PO好奇「寶雅為何能屹立不搖」，每間都越開越大，貼文一出，就有人點出寶雅的「神級優勢」，大讚「根本超好逛」。（圖／寶雅提供）
▲不少網友笑說，全國電子跟寶雅會搞混，直呼「不知道走進去是不是也可以治便秘」。（圖／寶雅提供）

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