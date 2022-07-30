全國電子顏色換了！眾見招牌「神複製」笑翻：也治便祕嗎
台灣知名3C電子產品專賣店「全國電子」，不僅廣告台詞「揪感心」而聞名，更以紅黃色的招牌讓人印象深刻。怎料，業者近日通通換顏色，把整體主視覺一次改成夢幻的粉紅色，結果卻被大家誤會，紛紛笑說「還以為走錯店了」、「怎麼多開一家寶雅啊！」。
臉書社團「路上觀察學院」，一名網友PO出照片分享「全國電子什麼時候改顏色的啦！」可以看到遠處一間明亮的粉紅色店面，招牌上面竟然寫著全國電子，這和另一間同樣主視覺為粉紅色連鎖生活百貨「寶雅」撞色，難怪會讓他不禁直呼「我以為是寶雅…」。
網友紛紛笑翻「這樣才會進去上廁所啊」、「國寶雅，揪鬧內」、「這個全國電子很寶雅」、「腦海浮現乘客要駕駛回頭去寶雅買東西，結果迴轉回去看到是全國電子」、「3歲半女兒看到這張立刻喊：寶雅」、「全國電子寶雅化」、「不知道走進去是不是也可以治便秘」、「我們這寶雅跟全國開在隔壁～更像了」。
事實上，全國電子臉書早在5月18日發文解釋，「新門市招牌已經換成新色，新門市很大很漂亮」，同時也強調目前也有販賣生活用品，似乎不再侷限於只賣電子產品，意圖打破舊有的市場定位。值得一提的是，小編也提到「正確slogan名稱是揪感心，不是揪甘心」。（編輯：詹鎰睿）