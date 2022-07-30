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MIRROR舞者重傷！現場「1關鍵」逃死劫　動2次手術仍嚴重

▲MIRROR演唱會發生意外，重達百斤的銀幕砸傷舞者。（圖／翻攝微博）
▲MIRROR演唱會發生意外，重達百斤的銀幕砸傷舞者。（圖／翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 11:58:042022-07-30 12:01:59

香港男團MIRROR在紅磡舉辦演唱會，2名舞者遭重達600公斤的懸掛螢幕重砸，傷勢的阿MO（李啟言）脊椎受傷恐癱瘓，根據機械工程專家指出，螢幕掉落的瞬間，第一下撞擊力道達4900磅力（約2.22噸），人體若是被這樣的力道撞擊「必死無疑」。

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▲李啟言28日在香港人氣男子團體「MIRROR」演唱會上，傳出遭大螢幕擊中的意外。（圖／翻攝李啟言IG）
▲李啟言28日在香港人氣男子團體「MIRROR」演唱會上，傳出遭大螢幕擊中的意外。（圖／翻攝李啟言IG）
根據《香港01》報導，英國機械工程師學會院士盧覺強，從事發影片進行模擬試算，重達600公斤的螢幕，由舞台上空掉落砸地約1.5秒，估計高度為10.8公尺，速度約為時速52公里。片段中可見，是螢幕其中一角先撞及地面，估計第一下撞擊力道為4900磅力（約2.22噸），盧覺強直言「這個邊角撞到人體，必死無疑」。

所幸邊角先撞擊到地面，力量被地板吸收，接著舞者阿MO被大螢幕長邊砸中頭部，但經過計算仍有1800磅力（約1噸）的撞擊力，足以造成嚴重的傷勢。盧覺強指出，懸吊的螢幕疑似只有兩條鋼纜固定在半空，因此每條鋼纜承重力應該要是螢幕重量的一倍以上，當其中一條斷裂時，才不會導致另一條被一併扯斷，而高空懸掛的重物也必須有額外的保險機制，例如加裝安全鏈等。

據悉，傷勢較重的舞者阿MO在事發當天已完成第一次手術，29日再度進行長達8小時的大手術，但目前仍未有好消息傳出，綜合港媒報導，目前病況仍舊相當嚴重，患者持續留在加護病房密切觀察中。阿MO送院時雖可以自主呼吸及與醫生溝通，但手腳不能活動，頭部及頸部均受傷，檢查發現除了腦出血外，也壓傷第四節頸椎，導致「頸椎爆裂骨折」，脊髓神經線受損，恐怕導致身體癱瘓。（編輯：鍾怡婷）

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