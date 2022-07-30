外送午餐收到店家「超狂贈品」！眾一看臉綠：老闆累了嗎
外送平台興起，除了讓民眾不需出門就能吃到美味餐點外，也給予不少人一個工作和賺外快的機會，但由於餐點需經由店家、外送員、買家接手，且每日訂單眾多，難免會發生許多小插曲，一名網友就分享，她某日就意外收到店家老闆的「特殊贈品」，打開後哭笑不得。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，日前午餐點了評價頗高的外送牛肉乾麵跟餛飩湯，怎料送來的餛飩湯只有餛飩沒有湯，「還隨餐附送一個店家的鋼杯」，且餛飩湯的鋼杯完全沒有密封綁起來，直接完整放入外送袋中，餛飩也沒有熟，家中無加熱器具只能丟掉。
貼文曝光後，網友湧入留言區回應「老闆因此休息，沒鋼杯裝湯」、「老闆太累了啦」、「這個真的是『杯劇』了」、「笑死外送員也沒發現嗎」、「其實是外送員幫你煮的」、「響應節能環保，吃完後記得叫外送來回收」、「店家可能還沒準備好，外送員看到直接整包拿走，也可能店員累了，忙到忘記」、「外送員太急嗎？」
針對可能是外送員失誤錯拿的推測，多數網友認為「外送員只會拿打包完整的，看到鋼杯卻拿走過於不真實」；而事後原PO透露，她已經聯絡外送平台告知狀況，對方也將整張訂單視為免費，承諾整筆費用都會退回，她也自嘲「賺到一碗牛肉乾麵與鋼杯一個～不知道店家會不會出來認領鋼杯？」（編輯：張志浩）