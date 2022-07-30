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只選1款泡麵拿誰？統一肉燥麵奪第2　「冠軍」狂甩來一客

▲有網友好奇詢問「泡麵如果只能選一種，哪種泡麵是你們心目中第一名的呢？」引來老饕熱烈討論，其中冠軍更超越統一肉燥麵、來一客等經典品牌。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲有網友好奇詢問「泡麵如果只能選一種，哪種泡麵是你們心目中第一名的呢？」引來老饕熱烈討論，其中冠軍更超越統一肉燥麵、來一客等經典品牌。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 13:29:18

台灣泡麵款式五花八門，近年來還有不少國外品牌出現，口味更趨多元，也讓消費者們在選購上有更多選擇。對此，就有網友好奇詢問「泡麵如果只能選一種，哪種泡麵是你們心目中第一名的呢？」而引來老饕激烈討論，其中統一肉燥麵只排第2名，冠軍更是超車來一客、滿漢大餐等經典品牌。

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，好奇詢問大家「泡麵如果只能選一種...哪種泡麵是你們心目中第一名的呢？」引發網友熱烈回應「金車漢堡蚵仔味細麵，可惜沒生產了」、「我覺得牌子沒差，最好吃的泡麵就是網咖裡的泡麵還有別人的泡麵最好吃」、「辛拉麵，目前是第一名」。

▲原PO好奇「50元以下的『泡麵王者』是誰」，貼文一出，也有老饕分享神級組合，大讚「飽到吐」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲有網友好奇詢問「泡麵如果只能選一種，哪種泡麵是你們心目中第一名的呢？」而引起討論。（示意圖／記者陳雅雲攝）
在眾多留言中，「維力炸醬麵」榮登冠軍寶座，老饕大讚直呼「唯一維力炸醬麵」、「乾麵維力，湯麵味味一品原汁牛肉麵」、「絕對是維力炸醬」、「最近維力辣炸醬麵有點超越我第一名維力炸醬麵的位置」、「考慮份量跟價格的話：統一肉燥麵or米粉，鮮蝦麵，然後還有維力炸醬麵吧」

第二名分別由「統一肉燥麵」、「滿漢大餐」和「味味A排骨雞麵」共同奪得，「統一肉躁麵絕對是第一」、「味味A與滿漢大餐」、「味味A排骨雞麵，一定要5包那種」、「只有網咖的排骨雞麵」。

此外，「一度贊泡麵系列」、「阿Q桶麵」和「來一客」也是榜上有名，紛紛直言「一度贊爌肉麵」、「阿Q桶麵，雞汁排骨風味」、「絕版的，阿Q臭臭鍋」、「不考慮份量跟價格的話：來一客鮮蝦魚板」、「來一客海鮮口味，愛死」。（編輯：陳雅雲）

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