COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

反骨蕾菈自曝「準備離台了」！嗨揭出國目的：要去當辣妹

▲蕾菈透過IG限時動態表示，幾天後將和老公湯宇一同出國，並透露出國目的和離台天數，以及行前的各項準備。（圖／翻攝蕾菈IG）
▲蕾菈透過IG限時動態表示，幾天後將和老公湯宇一同出國，並透露出國目的和離台天數，以及行前的各項準備。（圖／翻攝蕾菈IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 13:47:02

網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈靠著火辣的身材和前衛的作風，成功擄獲不少粉絲，至今個人YouTube頻道訂閱人數也高達88萬，而昨（29）日她透過IG限時動態表示，幾天後將和老公湯宇一同出國，並透露出國目的和離台天數，以及行前的各項準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕾菈在IG身著低胸粉色背心，並在限時動態錄影，寫下「馬來西亞我們來了啦，睽違三年」，同匡老公表示，兩人受到馬來西亞當地酒吧受邀，將在8月1日前往表演，希望粉絲能踴躍參與；而蕾菈也透露，自己週日（31）日就會登機起飛，因此也把握時間和女兒「蝶蝶」相處。

▲（圖／翻攝蕾菈IG）
▲同匡老公表示，兩人受到馬來西亞當地酒吧受邀，將在8月1日前往表演。（圖／翻攝蕾菈IG）
不僅如此，蕾菈更在後續限時動態表示，自己將昨（29）日晚間所有的約都取消，在家休息準備「馬來西亞和泰國」的11天之旅，行前還特地做了適合去泰國的指甲，自曝「我要去當泰辣的妹，準備了一堆只遮三點的衣服」，並把握時間到中醫拔罐，治療拉傷的小腿。

蕾菈去年4月公開認愛DJ湯宇，並在今年2月21日湯宇生日當天，宣布完成登記結婚，而當時升格當人妻的她，也在貼文中寫下「2/21對我來說是很重要的日子，不只是你的生日，也是我們的結婚紀念日，謝謝你，謝謝你無微不至的愛」，倆人關係甜蜜，也時常在社群分享生活日常。（編輯：張志浩）

▲（圖／翻攝蕾菈IG）
▲除了馬來西亞外，蕾菈也表示這趟11天的旅程還會前往泰國。（圖／翻攝蕾菈IG）

3人組正妹YouTuber誰最香？網公認冠軍「她們」：怎麼輸

台灣混血女YouTuber飄仙氣！激似廣末涼子　50萬人全淪陷

台灣吃播YouTuber「唯一清流」！99萬粉絲瘋訂閱：人品棒

不是Pan Piano！台灣YouTuber「他」稱霸　紅到國外跪了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.39%23.61%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀