反骨蕾菈自曝「準備離台了」！嗨揭出國目的：要去當辣妹
網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈靠著火辣的身材和前衛的作風，成功擄獲不少粉絲，至今個人YouTube頻道訂閱人數也高達88萬，而昨（29）日她透過IG限時動態表示，幾天後將和老公湯宇一同出國，並透露出國目的和離台天數，以及行前的各項準備。
蕾菈在IG身著低胸粉色背心，並在限時動態錄影，寫下「馬來西亞我們來了啦，睽違三年」，同匡老公表示，兩人受到馬來西亞當地酒吧受邀，將在8月1日前往表演，希望粉絲能踴躍參與；而蕾菈也透露，自己週日（31）日就會登機起飛，因此也把握時間和女兒「蝶蝶」相處。
不僅如此，蕾菈更在後續限時動態表示，自己將昨（29）日晚間所有的約都取消，在家休息準備「馬來西亞和泰國」的11天之旅，行前還特地做了適合去泰國的指甲，自曝「我要去當泰辣的妹，準備了一堆只遮三點的衣服」，並把握時間到中醫拔罐，治療拉傷的小腿。
蕾菈去年4月公開認愛DJ湯宇，並在今年2月21日湯宇生日當天，宣布完成登記結婚，而當時升格當人妻的她，也在貼文中寫下「2/21對我來說是很重要的日子，不只是你的生日，也是我們的結婚紀念日，謝謝你，謝謝你無微不至的愛」，倆人關係甜蜜，也時常在社群分享生活日常。（編輯：張志浩）