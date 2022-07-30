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女對發票幸運中4000！下秒「獎金歸零」　偷瞄1規則痛哭

▲有女網友幸運對中發票5碼，以為能領4000元獎金，但她偷瞄到1規則，獎金瞬間歸零。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有女網友幸運對中發票5碼，以為能領4000元獎金，但她偷瞄到1規則，獎金瞬間歸零。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 14:20:56

最新一期5、6月份統一發票已於本月25日開獎，不少民眾早已拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。對此，就有一名女網友幸運對中發票5碼，以為可以領到4000元獎金，但她偷瞄到1規則，獎金瞬間歸零！

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原PO於Dcard上分享，前幾天爸爸提醒她要對發票，她內心突然驚覺「想到該不會是中了吧！！！以迅雷不及掩耳的速度衝去對號碼」，果然這張5-6月份的發票，真的幸運對中5碼「38476」，讓她樂得直呼「哇這樣有4000元！！！我們家第一次中那麼高的！超興奮！」

但她仔細一瞧，發現對中的獎號竟是「特別獎」，崩潰表示「人家是特別獎啦，要全部中才有錢錢拿，哭啊……」。據了解，統一發票的特別獎和特獎，必須8位數號碼全中才能獲得獎金。

▲11年5、6月統一發票中獎號碼出爐。（圖／NOWnews製作）
▲111年5、6月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews製作）
貼文一出，引來不少網友留言，「之前也以為中4000很高興，結果發現發票是上個月的」、「還好不是全中，結果發現是上一期的發票」、「你尾數中很多耶！！」、「這種心酸真是既視感滿滿」、「拜託請愛用載具對發票」。

甚至有過來人安慰，「更慘的是從頭開始都中但最後尾數末三碼沒中這才嘔吧」、「我前幾天對後三碼跟特別獎一樣，我也以為我有兩百塊了，結果要全中才有錢拿」、「妳才中5碼而已，還好啦，我朋友是中7碼，差最右邊那碼，跟1000萬擦肩而過」。（編輯：陳雅雲）

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