女對發票幸運中4000！下秒「獎金歸零」 偷瞄1規則痛哭
最新一期5、6月份統一發票已於本月25日開獎，不少民眾早已拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。對此，就有一名女網友幸運對中發票5碼，以為可以領到4000元獎金，但她偷瞄到1規則，獎金瞬間歸零！
原PO於Dcard上分享，前幾天爸爸提醒她要對發票，她內心突然驚覺「想到該不會是中了吧！！！以迅雷不及掩耳的速度衝去對號碼」，果然這張5-6月份的發票，真的幸運對中5碼「38476」，讓她樂得直呼「哇這樣有4000元！！！我們家第一次中那麼高的！超興奮！」
但她仔細一瞧，發現對中的獎號竟是「特別獎」，崩潰表示「人家是特別獎啦，要全部中才有錢錢拿，哭啊……」。據了解，統一發票的特別獎和特獎，必須8位數號碼全中才能獲得獎金。
貼文一出，引來不少網友留言，「之前也以為中4000很高興，結果發現發票是上個月的」、「還好不是全中，結果發現是上一期的發票」、「你尾數中很多耶！！」、「這種心酸真是既視感滿滿」、「拜託請愛用載具對發票」。
甚至有過來人安慰，「更慘的是從頭開始都中但最後尾數末三碼沒中這才嘔吧」、「我前幾天對後三碼跟特別獎一樣，我也以為我有兩百塊了，結果要全中才有錢拿」、「妳才中5碼而已，還好啦，我朋友是中7碼，差最右邊那碼，跟1000萬擦肩而過」。（編輯：陳雅雲）