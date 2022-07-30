全台長輩的地雷！他客廳「做1事」秒被罵：都市傳說驗證
家中的長輩除了能分享許多人生歷練給我們外，在與後輩的相處上也時常出現趣味的故事，對此一名網友就表示，很多長輩們在客廳睡覺時，只要自己將電視關閉，對方就會立刻起身開罵，貼近生活的貼文引起廣大網友迴響，紛紛認同直言「都市傳說是真的」。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享一張照片，圖中可見，原PO家中的長輩在客廳睡覺，手中握著電視遙控器，對此她表示「信不信把她電視關了，她馬上起來唸妳」，且原PO還提到，不只是自家長輩有這種狀況，「到底是怎麼做到全國統一的？」
貼文一出，不少網友回應「不用關電視，只要轉台，立馬醒過來」、「我家長輩也是，感覺都在滑手機或睡著了，可是電視一關馬上抗議」、「真的很扯，這根本像是都市傳說」、「已經是最高境界了」、「客廳是最好睡的地方，電視的聲音是助眠曲，一定不能關」、「有點像寶寶聽音樂睡覺，關掉就沒完沒了」。
此外，也有許多人提到，「全國統一的還有衣服跟褲子，長輩都這樣穿，超厲害」、「全省阿嬤們為何都能買到一樣的上衣跟褲子做類似的搭配，對我來說也是個謎」、「還有這種全國統一的衣服，市場是不是很多，感覺很好穿耶」。（編輯：張志浩）