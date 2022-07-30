開車遇「這行為」秒爆氣！網轟一堆人在鬧：到底什麼心態
汽車是台灣人重要的代步工具，且地狹人稠的特性，常會看見許多馬路上塞滿車潮，對此有網友就抱怨，一些駕駛在上路時的都會當「烏龜車」，不僅車速慢，甚至在後車想超車時，還會刻意加速不給過，最後再放慢回到慢速行駛，貼文引發熱議。
原PO在PTT發文表示，「近年都開車上下班，有些路很熟了，基本上哪些路段開快開慢都算清楚，有些可能偶爾來，不曉得超速要抓多少，所以開的慢比較烏龜，我不怪他，可是要超車的時候，烏龜車就突然加速仿佛不給你超車，超車失敗退回去，烏龜車又變超慢。
對此狀況，原PO相當納悶，「烏龜車就乖乖讓人超車就好，幹麻被超車又突然加速，別人退回來又龜速」，他也不禁困惑「這個心態是『真的不給超，就是要繼續烏龜，還是有其它原因呢？」
貼文一出，許多網友表達同感，留言回應「真的耶~我實在不懂是什麼心態」、「開車不專心，被超過才發現自己開太慢」、「這種烏龜車還有一種特性，開很慢，結果黃燈快變紅燈時，他就會加速闖過去，把你擋在紅燈下」、「真的很常遇到，還遇過開在兩線道中間，碰到黃燈才加速」、「可能人生已無意義，整天在馬路上巡邏」。
不過也有網友認為「正常龜車前面車距都很長，油門大踩隨便都超過」、「也有很多人沒算好速度差、加速度差和安全距離就想硬插」、「你車子的加速差超不過去，誤以為人家加速吧」、「正常你應該是在龜車的前車旁邊，很自然減速匯入」。（編輯：張志浩）