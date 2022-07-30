臺灣經典小鎮「鹽埕埔」六條經典走讀路線大公開

高雄市鹽埕區近年獲得「臺灣經典小鎮」的肯定，獨特的人文景觀、歷史文化，適合以徒步或單車小旅行深度探訪。高市府觀光局將於8月20日至9月4日推出6條「經典小鎮-走讀鹽埕」深度遊程，在周末假日帶大家走入時光隧道，以走讀慢活、古早味美食、職人體驗DIY與美食集章樂的方式，體驗鹽埕埔歷史與現代交織的生活光景，7月31日中午12點開放報名。
高市府觀光局局長周玲妏表示，鹽埕區是見證港都多元文化與歷史融合的所在，6條走讀路線，每條都有不一樣的主題景點，將帶著大家到鹽埕區的奶茶一條街、瀨南/新樂老街、舊堀江商圈、高雄銀座、賊仔市、大溝頂老街等細細品味。
本次遊程6條路線，分別為「以小吃品味鹽埕歷史」、「來去鹽埕埔金仔街踅街」、「鹽埕銀座繁華夜街町」、「鹽埕埔時代風華」、「鹽埕老派美好時代」及「來去鹽埕埔街仔路𨑨迌」，為了增加遊程的深度，特別邀請深耕鹽埕區文史與發展的在地協會，如鹽埕研究所的蕭清元講師、打狗再興會社的陳坤毅與林佩穎講師作為引路人，講述在地歷史及文化，讓遊客不只能吃吃喝喝、走走玩玩，還能探訪更多在地人文故事與歷史。
為讓更多遊客認識鹽埕美食，特邀集在地商家推出美食集章樂活動，只要在活動期間(8/1起至9/31止)至合作特約店家索取集章護照並消費，就可憑集章兌換嚴選鹽埕區伴手禮，數量有限。有關鹽埕走讀遊程，將於7月31日中午12點開放報名，相關活動資訊，亦可洽專線07-5561195詢問。