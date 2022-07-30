台人被軟禁柬埔寨！網紅衝「魔窟救人」　驚險過程全都錄

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為順利救助，Bump先是寫信給台灣外交部取得正式救援公文，而陳男被困於人口販賣轉運站「七星海灣」，該地屬紅色警戒區，警方一般不接受報案。於是他與憲兵隊聯繫，並與當地媒體應酬以取得他們共同前往的機會，可在七星海灣報警後不久遭到出賣，警察將狀況通知詐騙集團，園區內的人員得知後決定將陳男賣至西港，幸虧Bump受到園區內居民的幫助順利潛入，於門口將陳男救出，後續一路驅車往首都坐返台的飛機，救援行動才正式完成。
Bump表示，通常一個台灣人可賣2至3萬元美金（約台幣60至90萬元），若想離開詐騙公司就得交贖金，可付款完後是否能成功離開卻又是個謎。他最後呼籲眾人別再輕信國外的高薪工作，因詐騙集團就是以此宣傳，但實際上詐騙教學、住宿、吃飯和日用品都需自行給付，工作時犯錯也會被扣薪，反而落入負債累累的情況，且一旦被集團人員認為沒有價值，就會再被賣到別的公司。
該則影片引發眾人譁然，回覆「每次看Bump兄的影片都感到非常震撼，感謝你做這麼多偉大的事情」、「國家花一堆錢在拍反詐騙宣導影片跟文宣，效果都比不上Bump這樣，用最真實的畫面、親身的體驗、迫切的告誡」、「獻上最高的敬意，還好台灣有像你這樣的人」、「謝謝bump對台灣的社會做出那麽多貢獻，也希望你可以適當的休息，不要把自己累壞了」。（編輯：李惠婷）