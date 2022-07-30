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台人被軟禁柬埔寨！網紅衝「魔窟救人」　驚險過程全都錄

▲受騙台人被軟禁在柬埔寨，網紅好棒Bump衝魔窟救人，驚險過程全都錄。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲受騙台人被軟禁在柬埔寨，網紅好棒Bump衝魔窟救人，驚險過程全都錄。（圖／Youtube：好棒Bump）

編輯中心/綜合報導

2022-07-30 21:09:012022-07-30 21:18:50

不要輕信網路上高薪好賺的工作！YouTuber「好棒Bump」22日上傳一支到柬埔寨救人的影片，起因是收到一對父母的求助，表示兒子受同學介紹到柬埔寨工作，卻因此被詐騙集團軟禁，他與該男父親一同到當地展開救援行動，不僅聯絡台灣外交部，還與當地義工隊、媒體、警方等多個機關溝通救助，歷經數日奔波及周旋才順利完成救援，影片發布後奪得一片網友的掌聲，大嘆：「救1個人非常困難，騙1個人卻非常容易」。

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▲為救助一個人，Bump聯繫當地媒體、憲兵隊、救援隊、台灣立委、外交部、國際反詐騙組織和人道組織幫忙。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲為救助一個人，Bump聯繫當地媒體、憲兵隊、救援隊、台灣立委、外交部、國際反詐騙組織和人道組織幫忙。（圖／Youtube：好棒Bump）
YouTuber好棒Bump於影片中提到，受軟禁的陳姓男子在去年11月被大學同學介紹到柬埔寨工作，不料就此被詐騙集團控制，情況危險，父母提出願意繳錢贖人，對方卻不應允，於是轉而寫信給Bump尋求幫助，Bump便與陳男父親一同前往當地。

為順利救助，Bump先是寫信給台灣外交部取得正式救援公文，而陳男被困於人口販賣轉運站「七星海灣」，該地屬紅色警戒區，警方一般不接受報案。於是他與憲兵隊聯繫，並與當地媒體應酬以取得他們共同前往的機會，可在七星海灣報警後不久遭到出賣，警察將狀況通知詐騙集團，園區內的人員得知後決定將陳男賣至西港，幸虧Bump受到園區內居民的幫助順利潛入，於門口將陳男救出，後續一路驅車往首都坐返台的飛機，救援行動才正式完成。

▲實際情況相當危險，若被警方或詐騙集團抓到，Bump認為「這輩子基本上我就差不多了」。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲實際情況相當危險，若被警方或詐騙集團抓到，Bump認為「這輩子基本上我就差不多了」。（圖／Youtube：好棒Bump）
Bump表示，通常一個台灣人可賣2至3萬元美金（約台幣60至90萬元），若想離開詐騙公司就得交贖金，可付款完後是否能成功離開卻又是個謎。他最後呼籲眾人別再輕信國外的高薪工作，因詐騙集團就是以此宣傳，但實際上詐騙教學、住宿、吃飯和日用品都需自行給付，工作時犯錯也會被扣薪，反而落入負債累累的情況，且一旦被集團人員認為沒有價值，就會再被賣到別的公司。

該則影片引發眾人譁然，回覆「每次看Bump兄的影片都感到非常震撼，感謝你做這麼多偉大的事情」、「國家花一堆錢在拍反詐騙宣導影片跟文宣，效果都比不上Bump這樣，用最真實的畫面、親身的體驗、迫切的告誡」、「獻上最高的敬意，還好台灣有像你這樣的人」、「謝謝bump對台灣的社會做出那麽多貢獻，也希望你可以適當的休息，不要把自己累壞了」。（編輯：李惠婷）


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