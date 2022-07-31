俄羅斯媽媽來台產女！「1經驗」超感動：謝謝台灣救了我
台灣醫療健保連續兩年全球第一，也讓許多在台外國人感到驚豔和安心。對此，一位來自俄羅斯的母親就分享，兩個國家卻擁有天差地遠的醫療品質，大兒子一出生就住院，還得多花1年的時間才能康復，所幸在台灣生下女兒後，才體會到非常順利的生產經驗，更大讚台灣醫療堪稱完美，「謝謝台灣給我一個健康的天使」。
7年前1家3口搬來台灣的俄羅斯媽媽Marina，就在YouTube頻道「不要鬧」分享，她在台灣生下女兒Ｍaya的過程相當順利，「那段生產經驗，在各方面都比我在俄國的經驗順利太多！」因為這讓他想到，當年在俄羅斯出生大兒子Kirill，卻因為不足的經驗和責任問題，導致Kirill一出生就得受傷住院兩個禮拜，後續的一年還得帶他看過無數的物理治療師、醫師才能康復。
但台灣醫療團隊，卻給Marina完善的福利和制度，無論每個環節都解釋的相當清楚，這讓Marina忍不住形容「整個生產過程堪稱完美，我想謝謝台灣給我一個健康的天使，真的救了我」。
此外，Marina也提到，在西伯利亞生活真的很辛苦，冬天可以到零下40度，即便後來搬去紐約住了3年，得必須為了生活努力工作，根本沒時間休息，反而更加辛苦。
「台灣是個非常適合生活的地方」，Marina表示，不僅老公非常熱愛在台灣的工作，大兒子也過得非常好，而且在經過台灣專業團隊的培訓下，才16歲就在長距離游泳項目中拿下全台第8名，而自己則利用多出的空閒時間，來做蛋糕、餅乾等甜點，直呼「在台灣的一切都很完美」。（編輯：詹鎰睿）