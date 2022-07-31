鬼門開禁忌一大堆！「打臉式講解」爆紅 網友朝聖讚真理
29日迎來鬼門開的日子，不少命理專家以及各大名嘴都出面呼籲「要遵守鬼月禁忌」，話題度直線上升，甚至說明什麼星座、生肖容易出事要特別注意，經常引發議論。然而，近日在臉書上瘋傳一則貼文，內容為「華人鬼月的十大禁忌」，超強的說明直接狠狠命中許多人的心聲，不少網友直呼「真的完全是我心聲...打臉的好舒壓」、「雞皮疙瘩欸！終於有人把我想講得講出來」。
臉書粉絲專頁「名人沒有說過語錄」日前在臉書以「華人七月十大禁忌」為題發文，內文提到包括「不要在半夜曬衣服」、「不要在室內撐傘」、「不要在背後叫人家全名」、「半夜不要吹口哨」、「不要再半夜剪指甲」、「不要偷吃拜拜的供品」、「半夜不要在戶外拍照」、「不要撿地上的紅包」、「半夜不要一個人在路邊」等等常見的鬼月禁忌。
不過，仔細一看每個細項下方都還有說明，例如「不要在半夜曬衣服」下方寫著「半夜沒有陽光，衣服不會乾」；「不要在室內撐傘」則寫下「室內沒有下雨，撐傘看起來很像智障」；「不要在背後叫人家全名」則說「因為叫人家連名帶姓很沒有禮貌！」；「不要半夜吹口哨」也提到「因為半夜會吵到別人睡覺，人家明天還要上班」。
貼文一出，引發不少網友紛紛留言「笑死，鬼月禁忌一大堆真的是」、「真的完全是我的心聲...每次都想說誰會在室內撐傘＝＝」、「還有什麼九點前要回家.....」、「真是一語驚醒夢中人啊」、「我衣服照樣曬了十幾年也沒怎樣啊＝＝我就那時候下班不然要哪時候曬....」、「終於看到真理了，感謝！」、「看到曙光了，覺得可以信仰，但不要每個人都強迫大家做一樣的事」、「看完之後就敢一個人晚上去廁所了」。（編輯：張嘉哲）