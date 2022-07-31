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看到鬼了嗎？網紅深夜連收「詭異訊息」怕爆：七月別這樣

▲眼球中央電視台主播「視網膜」分享，昨（30）日整天在台北的他，竟然連續接獲2則不同訊息，都表示在台南發現他的蹤影，讓他細思極恐。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）
▲眼球中央電視台主播「視網膜」分享，昨（30）日整天在台北的他，竟然連續接獲2則不同訊息，都表示在台南發現他的蹤影，讓他細思極恐。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.02）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 12:45:17

農曆七月到來，每年「鬼門開」後的日子，人們對靈異話題和身邊發生的怪事都會特別敏感，對此眼球中央電視台主播「視網膜」（陳子見）就分享，昨（30）日整天在台北的他，竟然連續接獲2則不同訊息，都表示在台南發現他的蹤影，讓他細思極恐，直呼「不要這樣」。

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視網膜在臉書粉專發文表示，台南美術館的工作人員昨天聯繫他的經紀人，表示剛剛遇到視網膜，還提及今天是地獄展的cosplay午夜專場，可惜自己當下說要暫時離開，對此，視網膜本人感到困惑，他指出「我今天在台北，剛剛在跟團隊員工們吃熱炒，「現在是七月，南美館是不是真的...有？」

▲（圖／翻攝自視網膜臉書）
▲台南美術館的工作人員昨天聯繫經紀人，表示在館內遇到視網膜。（圖／翻攝自視網膜臉書）
怎料貼文發出不到20分鐘後，又有客戶傳訊息給經紀人，表示自己在台南看到視網膜，且對方根本沒看過這篇貼文，由於適逢農曆7月，接連的怪事讓視網膜不禁直言「一臉狐疑，什麼鬼？不要這樣，這真的很驚悚」。

▲（圖／翻攝自視網膜臉書）
▲貼文發出不到20分鐘後，又有客戶傳訊息給經紀人，表示自己在台南看到視網膜。（圖／翻攝自視網膜臉書）
貼文一出，網友們紛紛留言與他互動，「謝謝，我不敢去了」、「南美館主題是中國鬼，難不成有人扮成你」、「把香菜拿出來就知道是真是假了」、「影分身之術！這肯定有鬼」、「視網膜的多重宇宙」、「超驚悚鬼故事」、「全世界會有3個長得非常類似的人，其中一個跑去台南了啦」。（編輯：張志浩）

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