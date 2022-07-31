看到鬼了嗎？網紅深夜連收「詭異訊息」怕爆：七月別這樣
農曆七月到來，每年「鬼門開」後的日子，人們對靈異話題和身邊發生的怪事都會特別敏感，對此眼球中央電視台主播「視網膜」（陳子見）就分享，昨（30）日整天在台北的他，竟然連續接獲2則不同訊息，都表示在台南發現他的蹤影，讓他細思極恐，直呼「不要這樣」。
視網膜在臉書粉專發文表示，台南美術館的工作人員昨天聯繫他的經紀人，表示剛剛遇到視網膜，還提及今天是地獄展的cosplay午夜專場，可惜自己當下說要暫時離開，對此，視網膜本人感到困惑，他指出「我今天在台北，剛剛在跟團隊員工們吃熱炒，「現在是七月，南美館是不是真的...有？」
怎料貼文發出不到20分鐘後，又有客戶傳訊息給經紀人，表示自己在台南看到視網膜，且對方根本沒看過這篇貼文，由於適逢農曆7月，接連的怪事讓視網膜不禁直言「一臉狐疑，什麼鬼？不要這樣，這真的很驚悚」。
貼文一出，網友們紛紛留言與他互動，「謝謝，我不敢去了」、「南美館主題是中國鬼，難不成有人扮成你」、「把香菜拿出來就知道是真是假了」、「影分身之術！這肯定有鬼」、「視網膜的多重宇宙」、「超驚悚鬼故事」、「全世界會有3個長得非常類似的人，其中一個跑去台南了啦」。（編輯：張志浩）