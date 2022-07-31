女友車禍離世「1個月後竟復活」！男滑臉書見1畫面崩潰炸
根本就是八點檔！一名網友近日在網路上分享，他一個月前被告知交往3年的女友遇到車禍過世了，對方家屬還特地說不用去祭拜，沒想到如今卻發現前女友辦了新的臉書帳號，更貼出和別人出去玩的照片，直接在網路上「復活」，讓他超級傻眼。
該名網友在Dcard中貼文，他表示和女友交往3年，一個月前女友的姊姊告知他，女友因為車禍在加護病房急救失敗，還說遺言是希望他能自己好好生活，找到更好的女生，不要留戀她，而因為雙方是遠距離，女方家屬也說他可以不用去祭拜，知道他的心意就好，沒想到今天卻發現前任女友的姊姊和某人成為臉書好友，點進去看才發現那是前女友新辦的臉書帳號，讓他傻眼喊：「裡面的PO文還是最近跟別人出去玩的，到底什麼情況，我快崩潰了！」
貼文一出，網友紛紛看傻留言，「把你當白痴耍欸」、「耶穌死後3天有復活，那她是新的救世主」、「狂寄葬禮花籃到她家啊」、「七月半到了可能回來了」、「這是什麼招式啊，為了跟你分手搞得這麼興師動眾XD」、「我之前也是，前某任說要去美國治療，說什麼叫我等他回來，結果他辦了新的IG，還在台灣慶生傻眼」、「花式分手」、「看來冷卻時間倒數完了」、「寄罐頭塔去他家了啊，猶豫什麼」。
另外，還有網友分享類似經歷，「我只是突然想到我朋友上一次甩不掉他女朋友，騙她說癌症末期結果開學被遇到面對面遇到」、「我認識的朋友也跟你遇過一模一樣的事！遠距離、車禍、朋友告知過世、不用去祭拜，然後兩年後朋友發現對方的遊戲角色還在玩（確定是前女友本人在玩）」、「我朋友的前女友，分手是因為車禍失憶，然後家人還說這是遺傳」、「我也有遇過，6年前交往的比我大5歲，他姐姐說他車禍死掉了，我想去上香他們說不用啦等等等，結果過幾天發現他的新帳號跟新女友」。（編輯：賴禹妡）