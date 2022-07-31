旅美日記／逛outlet竟「全身而退」 蘇士軒爆料誰買最多

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明天將迎來一日兩戰的比賽日，國王軍團今僅有早上訓練的行程，球員也利用時間到LA的Cabazon outlet逛街，沒想到蘇士軒卻能「全身而退」。
蘇士軒笑說，逛了一個下午，各種品牌都看了，就是不知道要買什麼，最後就買一包襪子，才不致於空手而歸。他還爆料，「隊友都很有收穫，其中應該是李愷諺買最多，他買了很多東西給他的小孩。」
人生第一次到美國，什麼都很新鮮，蘇士軒說，「美國沒什麼吃青菜的機會，也嘗試了很多台灣沒有的速食店，其中對PopeYes的炸雞印象深刻，肉質很鮮美、多汁，另外也有吃早午餐In-N-Out漢堡，還有到韓國城吃烤肉。」
結束下午的優閒行程，蘇士軒今天也提早就寢，養精蓄銳，備戰明天的賽事。蘇士軒說，「很期待參加Drew League，之前看過很多影片，感覺現場氣氛很棒，還有機會跟美國頂尖好手交流。」
國王軍團在參加Drew League聯賽之前，已與Baron Davis等隊友進行兩場分組對抗賽，蘇士軒認為，「雖然並非現役NBA球員，但他們的技術和身材條件都很好，即使是後衛的瞬間爆發力和彈跳力都很驚人，不太好防守。」
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