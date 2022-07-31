逛全家走進「天堂區」他爽到了！內行承認：機會真的蠻少
台灣便利商店林立，往往一條街上就有數間超商，且商品應有盡有，可以說是民眾生活中不可或缺的店家。而近日，就有網友分享自己去逛全家時，意外走到「天堂區」，讓他直呼真的太幸福，貼文引發廣大會迴響，更釣出內行人直呼「這機會真的非常少」！
一名網友在Tik Tok貼文指出「這裡是天堂！這裡根本是便利超商的天堂！」只見貼出的影片，一名網友正在全家便利商店的熟食區，然而放眼望去竟然有滿滿的「友善食光」的7折貼紙，且不論是飯糰到便當一應俱全，通通七折就可以買回家爽吃，讓他相當開心。
貼文一出，網友紛紛回應「太好了吧＝＝我家這邊的即期品少到爆」、「不知道為什麼我家附近的超商都找不到了....」、「通常很少有這麼多選擇」、「我找了很多家耶，我找的都剩沒多少東西」、「我家附近的永遠剩沒幾樣....你這間太佛了」、「每次買的時候我都最多拿四個，留些給別人哈哈」、「講真這晚一點就賣光，你剛去到最佳時機，這種機會蠻少的」。
另外，也有人傳授超商即期品打折秘訣「通常不要找鬧區的超商，打折東西一定超少，如果是公司行號底下的超商，通常假日幾乎整棟休息，即期品超多，比叫能吃到多樣選擇」、「找生意沒那麽好的超商就可了，不然鬧區不能有這種多樣選擇的景象」。（編輯：張嘉哲）