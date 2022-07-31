「猛男裸身炒蛋片」瘋傳！本人帳號找到了 婆媽集體暈船
臉書社團《爆廢公社公開版》近日瘋傳一段養眼的片段，一位裸著上半身的男子，僅穿一件圍裙一邊炒蛋一邊看王心凌的跳舞片段，結果一轉身那逆天的高顏值，瞬間引爆大家話題，甚至馬上被網友神出社群帳號，竟然是中國的小鮮肉男星「文淵」，讓婆媽們陷入瘋狂。
近日，有網友以「看的太入迷」為標題，並把一段養眼影片PO到《爆廢公社公開版》上為女性網友們謀福利，結果才不到一天就瞬間湧入近5千人按讚、2千多人留言蓋樓，女孩們紛紛直呼「好帥喔！我現在超餓ㄉ」、「這廚藝不行，這笑容很可以」、「這個身材，這個顏值，可以啊」、「那迷人的眼神，我也入迷了～」。
結果馬上就有人貼出連結資訊，曝光畫面裡的猛男真實身分，原來是現年25歲的中國小鮮肉男星文淵。據了解，文淵出生於1996年，2016年以歌曲MV拍攝出道，2018年才正式踏入戲劇界，也因帥氣的外型和完美的身材，出演過許多浪漫愛情劇《忘記你，記得愛情》、《撲通撲通喜歡你》。值得一提的是，他也很愛在社群平台上和粉絲們互動，而且幾乎都是裸上半身的姿態來拍攝抖音片段，擁有不小的人氣。（編輯：詹鎰睿）
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