COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「猛男裸身炒蛋片」瘋傳！本人帳號找到了　婆媽集體暈船

▲臉書社團瘋傳「猛男裸身炒蛋」的養眼影片，結果馬上就被網友們肉出本尊，讓婆媽們陷入瘋狂。（圖／爆廢公社公開版）
▲臉書社團瘋傳「猛男裸身炒蛋」的養眼影片，結果馬上就被網友們肉出本尊，讓婆媽們陷入瘋狂。（圖／爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-07-31 15:50:35

臉書社團《爆廢公社公開版》近日瘋傳一段養眼的片段，一位裸著上半身的男子，僅穿一件圍裙一邊炒蛋一邊看王心凌的跳舞片段，結果一轉身那逆天的高顏值，瞬間引爆大家話題，甚至馬上被網友神出社群帳號，竟然是中國的小鮮肉男星「文淵」，讓婆媽們陷入瘋狂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日，有網友以「看的太入迷」為標題，並把一段養眼影片PO到《爆廢公社公開版》上為女性網友們謀福利，結果才不到一天就瞬間湧入近5千人按讚、2千多人留言蓋樓，女孩們紛紛直呼「好帥喔！我現在超餓ㄉ」、「這廚藝不行，這笑容很可以」、「這個身材，這個顏值，可以啊」、「那迷人的眼神，我也入迷了～」。

▲臉書瘋傳猛男裸身炒蛋的影片，結果被網友們找出本尊，竟然是中國帥氣的小鮮肉。（圖／爆廢公社公開版）
▲25歲的中國小鮮肉文淵，常常在抖音秀出養眼的身材，擁有不小的人氣。（圖／爆廢公社公開版）
結果馬上就有人貼出連結資訊，曝光畫面裡的猛男真實身分，原來是現年25歲的中國小鮮肉男星文淵。據了解，文淵出生於1996年，2016年以歌曲MV拍攝出道，2018年才正式踏入戲劇界，也因帥氣的外型和完美的身材，出演過許多浪漫愛情劇《忘記你，記得愛情》、《撲通撲通喜歡你》。值得一提的是，他也很愛在社群平台上和粉絲們互動，而且幾乎都是裸上半身的姿態來拍攝抖音片段，擁有不小的人氣。（編輯：詹鎰睿）

抖音完整片段請點此連結→https://reurl.cc/dW5ogM

考上醫學系卻放棄！小鮮肉選擇「這科系」：決定看守天空

台灣政壇「高顏值帥哥」選誰？這人全場尖叫　吳怡農輸了

爸爸最罩了！幫正妹女兒告白「帥哥店員」　對方回應超絕

法國帥哥沉迷「身體改造」！想變外星人　未來規畫更極端

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.13%23.87%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀